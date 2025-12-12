Fundación OSDE: Colación del curso Asistente en el Arte de Cuidar

Se llevó a cabo la colación de 18 nuevos Asistentes en el Arte de Cuidar, en Ushuaia, culminando la formación dictada por Fundación OSDE en coorganización con el Ministerio de Salud de la Provincia y la Clínica San Jorge de Ushuaia.

USHUAIA.- Este acto formaliza la certificación profesional de los egresados, habilitándolos para su inmediata incorporación al sistema de cuidado y asistencia de la región. Esta herramienta facilita el vínculo entre cuidadores formados y personas que necesitan el servicio, referenciaron desde la Fundación y detallaron que esta promoción corresponde a la edición N° 111 del curso a nivel nacional, el cual cuenta con 23 años de trayectoria y más de 4600 graduados, un destacado logro desde el nacimiento del proyecto en 2002. Esta iniciativa gratuita que hace 23 años genera promotores de salud en comunidades a lo largo y ancho del país, pone de relevancia la importancia de la articulación público-privada en la educación.

El curso Asistente en el Arte de Cuidar, una creación de Fundación OSDE, está dirigido a formar cuidadores de personas adultas y adultas mayores, buscando que la persona cuidada permanezca en su ámbito de afectos para una mejor evolución. La propuesta surge ante la demanda social de asistencia para quienes han perdido transitoria o definitivamente su autonomía. El programa promueve el compromiso ético, brindando herramientas técnicas y facilitando una rápida salida laboral.

La excelencia de la formación se debe a la participación de profesionales docentes y supervisores de práctica pertenecientes a: Clínica San Jorge – Centro Provincial de Rehabilitación Ushuaia – Hospital Regional Ushuaia y OSDE. El programa educativo de fortalecimiento a la comunidad aporta recursos humanos capacitados para el sistema de salud y el cuidado domiciliario en Tierra del Fuego.

La incorporación de estos profesionales brindará un apoyo fundamental a la comunidad, mejorando la calidad de la asistencia a personas y adultos mayores que requieren cuidados especializados.

El evento contó con la presencia de las siguientes autoridades: Dra. Judith Di Giglio, ministra de Salud de Tierra del Fuego; Dr. Carlos Sánchez Posleman, director ejecutivo de Clínica San Jorge; Dr. Jorge Alberto Sagardía, director Médico de la Clínica San Jorge y la Prof. María Cecilia Iacovino, subgerente de OSDE. A lo largo de 202 horas de cursada gratuita los alumnos reciben una formación integral para luego poder actuar como promotores de salud en sus comunidades.

Además de coordinadores y referentes de la Fundación OSDE, el Ministerio de Salud, la Clínica San Jorge, el Hospital Regional Ushuaia, el Centro Provincial de Rehabilitación Ushuaia.