Fuerte terremoto de 8,3 grados en el Pasaje de Drake, a 717 km de Ushuaia

USHUAIA.- Un sismo de magnitud 8.3 se registró este jueves a las 23:16 hora local en el Pasaje de Drake, a a 717 km al noreste de Ushuaia. El movimiento telúrico, con características de terremoto, fue reportado cerca de la Antártida chilena.

Según los primeros informes, la magnitud del sismo fue de 7.5, aunque se mencionó una revisión de 8°. La profundidad del terremoto fue de sólo 10 kilómetros, un factor que suele intensificar la percepción en superficie.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una revisión sobre un aviso de tsunami tras el evento. El Pasaje de Drake, también conocido como Paso Drake, fue el epicentro de este significativo movimiento.

A pesar de la magnitud del evento, el USGS emitió un aviso de tsunami que, afortunadamente, fue revisado más tarde, tranquilizando a la población costera de la región. El suceso sirve como un recordatorio de la intensa actividad geológica que caracteriza a esta zona, conocida como uno de los pasos marítimos más turbulentos del planeta.