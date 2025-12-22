Fuerte pronunciamiento de China contra la confiscación arbitraria de buques

La incautación arbitraria de buques extranjeros por parte de Estados Unidos constituye una grave violación del derecho internacional, declaró hoy un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

PEKIN (Xinhua/NA).- Lin Jian se expresó en respuesta a una pregunta de los medios sobre la incautación de un petrolero por parte de la Guardia Costera estadounidense el 20 de diciembre.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el buque pertenecía a la denominada “flota en la sombra”.

“China siempre se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, atente contra la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos de intimidación unilateral”, declaró Lin en una rueda de prensa diaria.

“Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, continuó.

Asimismo, añadió que “China cree que la comunidad internacional comprende y apoya la postura de Venezuela en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses”.

Piratería de corsarios

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como “piratería de corsarios” el asalto a buques petroleros y la confiscación de crudo venezolano por parte de Estados Unidos, en el contexto de un despliegue militar agresivo en el mar Caribe.

En un mensaje difundido a través de su canal oficial de Telegram, el jefe de Estado denunció que estas acciones forman parte de una campaña sostenida de agresión contra el país.

“Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”, expresó el mandatario.

Maduro afirmó que estos grupos actúan como “piratas contratados por un Estado imperial”, a los que vinculó con prácticas históricas orientadas al control del comercio y de las riquezas venezolanas.

Las declaraciones se producen tras el asalto de los Estados Unidos a dos buques en las cercanías del país sudamericano, ejecutados por fuerzas militares. El petróleo fue confiscado, también las embarcaciones y las tripulaciones permanecen retenidas ilegalmente.

Maduro subrayó que, pese a las amenazas y presiones externas, Venezuela demostró fortaleza institucional y capacidad de respuesta.

Finalmente, destacó que el pueblo venezolano y los distintos sectores sociales se mantienen firmes en defensa de la paz, la estabilidad nacional y la soberanía del país frente a las agresiones externas.

Un anuncio de la Vicepresidenta

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que zarpó desde territorio venezolano de un buque de la empresa estadounidense Chevron con destino a Estados Unidos, cargado con petróleo venezolano.

Según explicó la funcionaria, la operación se realiza “con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera”, en el marco de los acuerdos vigentes y de la legalidad nacional e internacional.

Rodríguez subrayó que “Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional”, al tiempo que reafirmó la determinación del país de continuar avanzando pese a las presiones externas.

“Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria”, expresó la vicepresidenta ejecutiva en su declaración oficial difundida mediante la red Telegram.

El anuncio se produjo en un contexto de elevada tensión, luego de que el pasado 10 de diciembre fuerzas militares de Estados Unidos asaltaran un buque petrolero que transportaba 1.900.000 barriles de crudo venezolano.

En esa ocasión, las autoridades venezolanas denunciaron la confiscación del petróleo, de la embarcación, y la retención de la tripulación, calificando el hecho como un grave acto de robo y piratería.

Caracas denunció el sábado un segundo asalto por parte de Estados Unidos contra un buque que trasladaba petróleo venezolano, cuya tripulación permanece en condición de desaparición forzada.

Estos hechos se suman, según las autoridades venezolanas, a un despliegue militar inédito de Estados Unidos en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, así como a graves amenazas formuladas recientemente contra el país sudamericano.

El Gobierno venezolano reiteró que continuará defendiendo su soberanía, sus recursos energéticos y el cumplimiento del derecho internacional frente a lo que considera acciones arbitrarias y hostiles de la Casa Blanca.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: © Reuters