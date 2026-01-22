Fuerte crecimiento de casos de sífilis en la provincia

En el año 2025 se registraron 387 casos, según un informe oficial del Ministerio de Salud. Esta cifra representó un aumento del 66,7% en comparación con lo sucedido en el 2024.

RIO GRANDE.- Los casos de sífilis en Tierra del Fuego experimentaron un fuerte crecimiento del 66,7% durante el año 2025, de acuerdo a lo que se desprende de los informes semanales elaborados por la Dirección de Epidemiología e información en Salud, que fueron volcados en el Boletín Epidemiológico.

Entre los casos informados en el año 2024 y los ocurridos en el 2025, hubo un aumento de 155 personas con esa infección sexual. Los datos desglosados por período revelaron los siguientes guarismos:

-Hasta la semana 52 del año 2024 se notificaron 232 casos, de los cuales 113 se detectaron en Río Grande, 8 en la localidad de Tolhuin y 103 en la ciudad de Ushuaia.

-Hasta la semana 53 del año 2025 se notificaron 387 casos, de los cuales 200 se detectaron en Río Grande, 8 en la localidad de Tolhuin y 179 en la ciudad de Ushuaia.

La realidad de nuestra provincia se asemeja a lo sucedido a nivel nacional, ya que los casos de sífilis se incrementaron en un 68 por ciento en 2025, si se lo compara al período 2020-2024, según lo confirma el Boletín Epidemiológico Nacional. En total, más de 45 mil personas contrajeron la enfermedad de transmisión sexual el año pasado.

La mayoría de los diagnósticos se localiza en personas de entre 15 y 39 años, y una de las principales hipótesis que explican esta situación es la merma en el uso del preservativo.

La sífilis es una infección bacteriana (provocada por Treponema pallidum) de transmisión sexual (ITS) y, según estima la Organización Mundial de la Salud, cada año la contraen más de 8 millones de adultos.

Un obstáculo muy significativo es que muchas de las personas que contraen sífilis no lo saben porque no experimentan síntomas. De esta manera, al no identificarla, no conectan con el sistema de salud para poder ser tratados como es debido.

Para quienes sí experimentan síntomas, lo que suele observarse en los individuos con sífilis son úlceras en los sitios de contacto sexual: boca, ano y genitales. La recomendación de los especialistas es, luego de una relación sin preservativo, quedar atentos a cualquier lesión de este tipo que pueda ocurrir desde la fecha a los 90 días posteriores.

Aunque las úlceras pueden desaparecer es vital el tratamiento porque con el paso del tiempo el problema puede traducirse en un daño mayor en el sistema nervioso o en el corazón.

Cabe recordar que, en mayo del año pasado, frente al crecimiento en el número de casos de enfermedades por transmisión sexual, el Ministerio de Salud de la Provincia intensificó una serie de acciones en materia de prevención pero realizando especial énfasis en el uso del preservativo y el acceso a información clara y confiable sobre salud sexual.

En aquel entonces, el responsable del Programa Provincial de VIH e ITS, Franco Cinel, resaltó que en Tierra del Fuego se garantiza la disponibilidad gratuita de preservativos en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia. Además recordó que las obras sociales y prepagas están obligadas por ley a proveerlos sin costo a sus afiliados.