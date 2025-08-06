Fuerte choque entre una auto con una camioneta

Ocurrió esta tarde en una circulada intersección vehicular en Río Grande. La conductora de la camioneta fue trasladada al hospital. Ambos rodados tuvieron importantes daños.

RÍO GRANDE. – La intersección de las calles Gobernador Paz y a Avenida Belgrano, fue escenario de una colisión entre dos vehículos. Una persona que manejaba uno de los rodados sufrió lesiones y fue trasladada en ambulancia al hospital.

El siniestro vial ocurrió pasado el mediodía de hoy y se trató de un vehículo Fiat modelo Argo, que circulaba por Belgrano en sentido descendente; al intentar cruzar la calle Gobernador Paz, chocó contra una camioneta Chevrolet Tracker que circulaba por esta arteria vehicular. Se trató de un fuerte impacto que provocó que la camioneta realizara un trompo.

La conductora de este último rodado tuvo dolencias y fue trasladada al hospital; por su parte el conductor del Fiat no tuvo lesiones.

Ambos rodados tuvieron severos daños en sus estructuras.