Fuerte apuesta de Jujuy al Turismo de Bodas con jornadas profesionales que reunieron al sector

Más de 60 prestadores turísticos participaron de las II Jornadas Provinciales de Turismo de Bodas y Romance, realizadas este miércoles 26 de noviembre en el Hotel Altos de la Viña, con la presencia de la reconocida wedding planner Cecilia Trabattoni.

JUJUY.- La provincia de Jujuy dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación turística al reunir a prestadores de servicios, hoteleros, agencias de viajes y profesionales interesados en desarrollar este segmento de alto valor agregado. Durante el encuentro, Trabattoni —especialista en destination events— compartió tendencias internacionales, estrategias de planificación y casos de éxito vinculados al posicionamiento de destinos en el mercado del turismo romántico.

La directora de Turismo de la provincia, Sofía van Balen Blanken, destacó la relevancia de estas jornadas para fortalecer la presencia de Jujuy en un mercado que crece a nivel global. “El turismo de bodas representa una oportunidad estratégica para la provincia. No solo genera un alto impacto económico, sino que además nos permite desestacionalizar la demanda turística y posicionar destinos menos conocidos”, afirmó.

Van Balen Blanken subrayó que Jujuy cuenta con ventajas competitivas definidas: “Tenemos paisajes extraordinarios que van desde viñedos en altura hasta quebradas Patrimonio de la Humanidad, yungas subtropicales y la inmensidad de la Puna. Esa diversidad en un territorio compacto nos diferencia y nos permite ofrecer experiencias memorables”.

La funcionaria también resaltó el trabajo articulado desde la Comisión de Turismo de Bodas y Romance, integrada por la Secretaría de Turismo, el Jujuy Bureau, la Secretaría de Pueblos Indígenas y el Registro Civil. “Estamos avanzando desde la simplificación de trámites legales hasta la puesta en valor de ceremonias ancestrales, sumado a la capacitación de prestadores”, precisó.

Las jornadas incluyeron espacios de intercambio donde los asistentes presentaron propuestas y exploraron alianzas estratégicas. “Lo que vimos hoy es el compromiso del sector privado por profesionalizarse y trabajar en red. El turismo de bodas requiere coordinación entre múltiples actores, y necesitamos que Jujuy pueda ofrecer paquetes integrales de calidad”, agregó van Balen Blanken.

Asimismo, adelantó que la provincia participará en ferias especializadas y que se está trabajando en un catálogo de turismo de bodas que integrará locaciones, oferta de servicios, capacidad hotelera y guías prácticas para la organización de eventos.

“Jujuy tiene todo para posicionarse como un destino de referencia en turismo de bodas y romance: naturaleza, cultura, gastronomía, infraestructura y hospitalidad. Ahora estamos dando los pasos necesarios para que el mercado nos reconozca y las parejas nos elijan”, concluyó.

Las jornadas fueron organizadas por el Jujuy Bureau y el Ministerio de Cultura y Turismo, como parte de una agenda orientada a diversificar la actividad turística provincial con propuestas de alto valor agregado.

Casamiento en Purmamarca, Tilcara en Jujuy. Gentileza: Marcos Llanos.