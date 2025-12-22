Fueguinos salen de la provincia y generan demoras en el paso San Sebastián

Este sábado se registraron importantes demoras en el Centro de Frontera San Sebastián, paso que une el norte de Tierra del Fuego con la localidad chilena de Porvenir, como consecuencia del incremento del tránsito vehicular.

La situación se explica por la gran cantidad de residentes fueguinos que optaron por salir de la provincia utilizando el corredor chileno, con el objetivo de continuar luego su viaje hacia diversas provincias del norte argentino.

Las largas filas y los tiempos de espera prolongados evidencian el inicio del movimiento turístico característico de esta época del año, cuando muchas familias eligen pasar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo fuera de Tierra del Fuego.

Desde el sector fronterizo se recomienda a quienes tengan previsto viajar en los próximos días prever demoras, contar con la documentación necesaria y circular con precaución, teniendo en cuenta que el flujo de vehículos podría mantenerse elevado durante el fin de semana.