Fueguinos participarán en campus nacional de bádminton

Los jóvenes badmintonistas Giovanni Retambay y Alma Ganz, de la ciudad de Tolhuin, fueron seleccionados para participar del Campus Nacional de Bádminton organizado por la Federación de Bádminton de la República Argentina (FEBARA).

RIO GRANDE.- El encuentro se desarrollará del 20 al 23 de octubre en las instalaciones del CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contará además con la presencia de la entrenadora Cristina Bustos, de la Secretaría de Deportes.

El Campus está orientado a fortalecer las capacidades técnicas y tácticas de los jugadores, además de brindar conocimientos sobre el reglamento oficial, el protocolo de conducta en competencia y la preparación integral del deportista. Las jornadas estarán dirigidas por Pablo Piedrabuena y Romina Ayala, reconocidos entrenadores BWF Level II acreditados por FEBARA, quienes también se desempeñan como árbitros nacionales.

La invitación de los atletas tolhuinenses llega como reconocimiento a los destacados rendimientos obtenidos en los Juegos Nacionales Deportivos Evita 2025, donde demostraron un nivel competitivo que llamó la atención de la élite del bádminton argentino.

Bajo la dirección técnica de la profesora Cristina Bustos, Ganz y Retambay se prepararon intensamente con entrenamientos en doble turno semanales, afinando su juego para representar a Tolhuin y a Tierra del Fuego AIAS en este importante encuentro nacional Sub 15.