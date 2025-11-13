Fueguinos en el CeNARD

Once pesistas de esta ciudad y Tolhuin –todos representantes del Centro Provincial de Alto Rendimiento- compiten desde el lunes y hasta mañana en el Campeonato Nacional de Levantamiento Olímpico, que se disputa en el CeNARD porteño.

RIO GRANDE.- La delegación está compuesta por Yamila Olibera (53 kilos), Camila Márquez (58), Agostina Tauriani (58), Isabela Mayo (63), Naiara (63) y Fabricio Argüello (65), Benjamín Camargo (71), Isaías Moyano (71), Fernán Navarro (71), Mateo Oyarzo (71) y Uriel Peña (88), quien son de las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Absoluto.

En Bariloche 2024, Tierra del Fuego consiguió una medalla de oro (Octavio Sosa) y cuatro de plata (Malena Roche, Sophia Alen, Ximena Benítez y Valentina Castro).