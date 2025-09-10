Deportes

Fueguinos de ajedrez y judo

miércoles 10 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Anoche quedaron inaugurados en Rosario los 1° Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR), que en la víspera tuvieron acción para los ajedrecistas fueguinos.

RIO GRANDE.- Anoche quedaron inaugurados en Rosario los 1° Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR), que en la víspera tuvieron acción para los ajedrecistas fueguinos, mientras que hoy se presentarán los judocas Luca Avellaneda (-60 kilos) y Mariano Coto (-90 kilos). En el cuadro adjunto aparece la programación para los demás representantes de Tierra del Fuego.

Ajedrecistas

Por la mañana fue el turno del torneo Blitz (suizo, 7 rondas, 3’ + 2”), y éstos fueron los podios, y la posición de los fueguinos: en masculino (12 participantes), 1.Maestro Internacional (MI) Roberto Servat (Santa Fe/ELO: 2.424/1°) 6,5; 2.Augusto Medina (Tucumán/1.935/9°) 5,5; 3.MI Pablo Acosta (Salta/2.428/2°) 5,0; 11.Darío Jurado (TdF/1.780/11°) 2,0. Y en femenino (11): 1.MI Femenina María Campos (PBA/2.138/1°) 7,0; 2.MIF Anna Scarsi (CABA/2.073/2°) 6,0; 3.Maestra FIDE F Karen Gaite (Salta/1.934/5°) 4,5; 9.Diana Ojeda (TdF/1.686/7°) 3,0.

En el FreeXstyle 960 Rapid (suizo, 7 rondas, 7’ + 3”) ganaron Acosta (5,0; 11.Jurado 2,0) y Scarsi (6,0; 9.Ojeda 2,5). Hoy jugarán el Torneo de Rápidas (7 rondas, 10’ + 5”), y el FreeXstyle 960 Blitz (7 rondas, 3’ + 2”).

AGENDA PARA LOS FUEGUINOS

Día/s   Deporte          Deportista      Ciudad

Ma09/Mi10    Ajedrez           Darío Jurado   Ushuaia

Ma09/Mi10    Ajedrez           Daiana Ojeda  Ushuaia

Miércoles 10  Judo (-60)       Luca Avellaneda        Ushuaia

Miércoles 10  Judo (-90)       Mariano Coto R.Grande

Vi12    Lucha Olímpica         Horacio O.Miranda    R.Grande

Vi12    Taekwondo (-58)       Elías González           R.Grande

Vi12    Taekwondo (-80)       Santino Molina          R.Grande

Sa13    Taekwondo (-57)       Natalia Fernández      R.Grande

Sa13    Taekwondo (+67)       Camila Villordo         R.Grande

Sá13    Esgrima          Athina González        Ushuaia

Sá13/Do14      Atletismo        Renata Godoy Ushuaia

Sá13/Do14      Para Atletismo           Mahia Alonso R.Grande

Sá13/Do14      Levantamiento           Yamila Olivera          R.Grande

Sá13/Do14      Levantamiento           Malena Roche            R.Grande

Sá13/Do14      Levantamiento           Fernán Navarro          Tolhuin

Sá13/Do14      Levantamiento           Uriel Peña      R.Grande

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *