Fueguinos de ajedrez y judo

RIO GRANDE.- Anoche quedaron inaugurados en Rosario los 1° Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR), que en la víspera tuvieron acción para los ajedrecistas fueguinos, mientras que hoy se presentarán los judocas Luca Avellaneda (-60 kilos) y Mariano Coto (-90 kilos). En el cuadro adjunto aparece la programación para los demás representantes de Tierra del Fuego.
Ajedrecistas
Por la mañana fue el turno del torneo Blitz (suizo, 7 rondas, 3’ + 2”), y éstos fueron los podios, y la posición de los fueguinos: en masculino (12 participantes), 1.Maestro Internacional (MI) Roberto Servat (Santa Fe/ELO: 2.424/1°) 6,5; 2.Augusto Medina (Tucumán/1.935/9°) 5,5; 3.MI Pablo Acosta (Salta/2.428/2°) 5,0; 11.Darío Jurado (TdF/1.780/11°) 2,0. Y en femenino (11): 1.MI Femenina María Campos (PBA/2.138/1°) 7,0; 2.MIF Anna Scarsi (CABA/2.073/2°) 6,0; 3.Maestra FIDE F Karen Gaite (Salta/1.934/5°) 4,5; 9.Diana Ojeda (TdF/1.686/7°) 3,0.
En el FreeXstyle 960 Rapid (suizo, 7 rondas, 7’ + 3”) ganaron Acosta (5,0; 11.Jurado 2,0) y Scarsi (6,0; 9.Ojeda 2,5). Hoy jugarán el Torneo de Rápidas (7 rondas, 10’ + 5”), y el FreeXstyle 960 Blitz (7 rondas, 3’ + 2”).
AGENDA PARA LOS FUEGUINOS
Día/s Deporte Deportista Ciudad
Ma09/Mi10 Ajedrez Darío Jurado Ushuaia
Ma09/Mi10 Ajedrez Daiana Ojeda Ushuaia
Miércoles 10 Judo (-60) Luca Avellaneda Ushuaia
Miércoles 10 Judo (-90) Mariano Coto R.Grande
Vi12 Lucha Olímpica Horacio O.Miranda R.Grande
Vi12 Taekwondo (-58) Elías González R.Grande
Vi12 Taekwondo (-80) Santino Molina R.Grande
Sa13 Taekwondo (-57) Natalia Fernández R.Grande
Sa13 Taekwondo (+67) Camila Villordo R.Grande
Sá13 Esgrima Athina González Ushuaia
Sá13/Do14 Atletismo Renata Godoy Ushuaia
Sá13/Do14 Para Atletismo Mahia Alonso R.Grande
Sá13/Do14 Levantamiento Yamila Olivera R.Grande
Sá13/Do14 Levantamiento Malena Roche R.Grande
Sá13/Do14 Levantamiento Fernán Navarro Tolhuin
Sá13/Do14 Levantamiento Uriel Peña R.Grande