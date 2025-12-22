Policiales

Fuego en la carga de un camión recolector de residuos

lunes 22 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Personal policial intervino la noche del viernes, cerca de las 23:30, tras registrarse un incendio en un camión recolector de residuos que circulaba por calle San Martín al 1600.

USHUAIA.- De acuerdo con la información oficial, el foco ígneo se originó en el sector de carga de la unidad y fue controlado en pocos minutos.

Desde Bomberos Voluntarios de Ushuaia informaron que al llegar el personal hasta el lugar del incidente la carga ya había sido arrojada a la calzada por el conductor del camión, para evitar la propagación del fuego hacia la unidad.

Desde el Cuartel Central se trabajó con dos unidades y el personal mínimo indispensable, realizando tareas de extinción y control del material en combustión. 

En el sitio también colaboró personal de Tránsito y de la Policía garantizando la seguridad y el ordenamiento del sector durante la intervención.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *