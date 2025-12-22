Fuego en la carga de un camión recolector de residuos

Personal policial intervino la noche del viernes, cerca de las 23:30, tras registrarse un incendio en un camión recolector de residuos que circulaba por calle San Martín al 1600.

USHUAIA.- De acuerdo con la información oficial, el foco ígneo se originó en el sector de carga de la unidad y fue controlado en pocos minutos.

Desde Bomberos Voluntarios de Ushuaia informaron que al llegar el personal hasta el lugar del incidente la carga ya había sido arrojada a la calzada por el conductor del camión, para evitar la propagación del fuego hacia la unidad.

Desde el Cuartel Central se trabajó con dos unidades y el personal mínimo indispensable, realizando tareas de extinción y control del material en combustión.

En el sitio también colaboró personal de Tránsito y de la Policía garantizando la seguridad y el ordenamiento del sector durante la intervención.