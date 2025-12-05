Fue aprobada la ordenanza del FODEJU

La impulsora del proyecto, Laura Avila, subrayó que “FODEJU es una herramienta concreta para que nuestras juventudes puedan emprender, crecer y proyectar su presente y futuro en Ushuaia”.

USHUAIA.- En la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante, realizada este jueves en el CEPLA El Palomar, se aprobó el Programa de Fomento al Desarrollo del Emprendimiento Juvenil (FODEJU), una política pública destinada a acompañar, capacitar y fortalecer a jóvenes emprendedores de la ciudad.

La concejala y presidenta del bloque del Partido Justicialista, Laura Avila, celebró la aprobación del proyecto y subrayó que “FODEJU es una herramienta concreta para que nuestras juventudes puedan emprender, crecer y proyectar su presente y futuro en Ushuaia. Es un programa construido junto a los jóvenes y que responde a una necesidad real que nos plantearon en cada espacio de participación”.

El proyecto incorporó modificaciones propuestas por el Consejo Juvenil, fortaleciendo su espíritu participativo y ampliando su alcance.

La iniciativa busca fortalecer el acompañamiento a jóvenes emprendedores de Ushuaia mediante herramientas de formación, financiamiento y mentorías especializadas, articulando el trabajo entre el sector público y privado para potenciar la economía local. Concejala Laura Avila, impulsora del proyecto aprobado.

El proyecto incorporó modificaciones propuestas por el Consejo Juvenil, entre ellas la definición del rango etario entre 16 y 30 años, la posibilidad de que también participen personas jurídicas, la creación de un fondo de contraparte mixta para sumar aportes públicos y privados, y la incorporación de mentorías técnicas y sectoriales para acompañar los proyectos.

Además, se establecieron criterios claros de acceso al financiamiento y un sistema de doble instancia de evaluación y seguimiento con participación equitativa entre los sectores público y privado.

Finalmente, la concejala destacó que “este proyecto refleja el compromiso y la mirada de nuestra juventud, que quiere ser parte activa del desarrollo de Ushuaia. FODEJU es el resultado de un trabajo colectivo que mira al futuro con esperanza y con la fuerza de los jóvenes”.

Otros temas

Además, durante la sesión se aprobó la ordenanza que asigna el nombre “Plaza LUCCAU” al espacio verde que se encuentra ubicado en Lago del Desierto al 700, en el barrio San Salvador. La iniciativa reconoce la labor de la Asociación Civil Lucha Contra el Cáncer Ushuaia, que desde 1982 acompaña a familias, promueve la prevención y lleva adelante campañas de concientización.

Avila destacó que “impulsamos este reconocimiento desde nuestra banca porque nombrar esta plaza es una forma de reconocer una trayectoria enorme, muy querida y respetada por toda la comunidad, y también de promover más espacios vinculados a la salud y al cuidado”.

La sesión se desarrolló en el CEPLA El Palomar, acercando nuevamente el trabajo legislativo a los barrios. “Cada sesión en territorio es una oportunidad para estar más cerca y seguir construyendo una Ushuaia con más participación y más derechos”, finalizó la concejala.