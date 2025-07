Freestyle. Larrix ganó la Red Bull Batalla Argentina 2025 y se acostumbra a campeonar

El sábado pasado, el rapero cordobés ganó la Red Bull Batalla Argentina 2025, una competencia que siempre le había sido esquiva. A quiénes le ganó y a qué lo habilita.

Larrix salió campeón en la Red Bull Batalla Argentina 2025, realizada el sábado a la noche en el porteño Complejo Art Media.

El freestyler cordobés le ganó la final al santafesino Cobe, en un duelo que los especialistas calificaron como histórico y emotivo. “La final nos presentó dos competidores con estilos que tienen ciertas similitudes: una gran presencia en el escenario y una gran capacidad de respuesta. Esta gran final tomó un tinte emotivo, con la ambición de ambos freestylers por obtener el título como principal bandera en los minutos libres”, dice la crónica de Manu Basile publicada en www.redbull.com/ar.

“Como suele ser en las grandes finales, no fue hasta la réplica que esta batalla tuvo su definición: con la emocionalidad a flor de piel y recordando todo su recorrido en el freestyle, Larrix se consagró como el nuevo campeón de la Red Bull Batalla Argentina 2025”, remata.

Luego, el sitio indicado señala que si algo le faltaba a la espectacular carrera de Larrix en el freestyle, eso era un título de campeón nacional en Red Bull Batalla. “Y si bien el tiempo lo hizo esperar varios años, era indudable que eventualmente se iba a encontrar con el triunfo”, añade antes de precisar que Larrix llegaba a la competencia con la particularidad de haber sido derrotado en todas sus instancias antes de consagrarse campeón. Tal cual, en 2021, el cordobés perdió en octavos; en 2022, en semifinales; en 2023, en la final; y en 2024, en cuartos de final.

“La constancia, la disciplina y el no dejar de pelear por obtener el título fue lo que lo llevó a quedarse con el trofeo por primera vez en una Final Nacional”, destaca el comunicado oficial de un logro que convierte a Larrix en el representante argentino en la gran Final Internacional que se realizará el 11 de Abril de 2026, en el estadio Movistar Arena de Chile.

Este sábado, Larrix estuvo en la batalla que inauguró el evento y “a la altura de las circunstancias”. Compitió contra Zaina, el freestyler que actúa el musical El Principito.

“Si bien el desenlace fue parejo, Larrix logró marcar la diferencia en su minuto de ida y obtuvo el pase a cuartos de final”, escribe Basile.

En los cuartos de final, Larrix se las tuvo que ver con el entrerriano Auge. Sobre esta batalla, se dijo que “nos presentó dos formas muy distintas de concebir la competitividad en el freestyle, con Auge apostando por un rapeo complejo y Larrix siendo la representación de la teatralidad en las competencias”.

“El resultado de esta diferencia entre competidores fue un enfrentamiento espectacular, y si bien la ronda de temáticas fue pareja, Larrix sacó ventaja en la ronda libre y se quedó con el pase a semifinales”, redondea.

Podes ver el post acá.

Así como abrió el cuadrante inicial, Larrix también lo hizo con el correspondiente a las semifinales, enfrentándose al bahiense Exe, quien en la previa era otra de los apuntados para obtener el campeonato. “El desarrollo de la batalla fue sumamente parejo, pero fueron los detalles los que hicieron que Larrix se quede con el triunfo y se convierta en el primer finalista de la noche”, sostuvo Basile.

Por segundo año consecutivo, la Gran Final Nacional Argentina 2025 tuvo a Shulio (fundador de la competencia RazzaFree) como host y al DJ Pacha One en las bandejas.

Y su jurado estuvo compuesto por Stuart (el hasta el sábado vigente campeón), Jaff (subcampeón en 2021) y por Maxi Rodríguez, uno de los jueces más destacados de la escena argentina.

Podes ver el post acá.

Perfil del ganador

Larrix es Lucas Larrazábal Quinzaños y pone a este campeonato a la altura del que le dio impacto regional: la FMS Internacional 2024.

“Tengo un estilo medio distintivo; tanto lo es que es bastante mío, bien de perro verde, muy raro. Supongo que me apoyo mucho tanto en lo cultural como en el juego escénico que me lleva a hacer cambios de voz y a adoptar posturas corporales extrañas”, le explicó a La Voz en 2024, a pocas horas de aquella gran pegada.

“En una competencia se presenta una pelea coyuntural y hay que saber resolverla –observó-. En lo musical trabajo mucho, porque, bueno, uno tiene que mejorar todas sus capacidades, tanto las bajas como altas. También trato de seguir aprendiendo en el juego métrico… Pero, bueno, seguramente lo que más se me destaque sea el golpe, las referencias y esa gracia más escénica”.

En esta oportunidad, y a modo de previa de su participación en Red Bull Batalla Argentina 2025, Larrix contestó para La Voz sobre qué influía para él sorteo de enfrentamientos, si lo veía como algo determinante. Y esto contestó: “No, la verdad que no le doy mucha bola. Siempre que dije ‘Voy con este’ porque parecía más accesible, no me terminó funcionando. Prefiero que surja en el momento. Para ser campeón, tenés que ganarles a los cuatro que te toquen. Entonces, me pondré donde el destino me elija. Si veo un lugar interesante, que me motive, me pongo ahí. Pero no le doy mucha vuelta”.

También se le consultó cómo ve al freestyle callejero hoy. Y si sentía que sigue vigente más allá del mainstream. “Yo lo veo bien”, aseguró.

“Siempre hay nuevos nombres, gente joven con muchas ganas –reforzó-. Van por puro placer y terminan encontrando algo increíble. Hay momentos con más o menos hype, pero eso es más del mainstream. En la calle, las plazas siguen llenas. En Córdoba, hay muchas competencias buenas y no paran de salir nombres que la rompen”.

–Hace poco participaste y organizaste eventos solidarios, como la Tosco Freestyle. ¿Qué lugar tiene la militancia o la acción social en lo que hacés con el rap?

–Para mí es importantísimo. El freestyle tiene una conexión muy fuerte con la defensa colectiva, con la rebeldía frente a lo que no funciona, frente a una autoridad que no anda. Yo organizo la Tosco Freestyle, y ya con el nombre te das cuenta de que va por ahí. Tiene una idea solidaria porque siempre consideré que el freestyle tiene un gran poder y que está lleno de gente bondadosa, que busca compartir. Ya el simple hecho de juntarse en una plaza a rapear es hermoso. El freestyle es calle, es defensa de lo importante, y tiene que estar ahí.

Ráfaga verbal de campeón.