Franco Torres cerró su llegada al club 17 de Agosto

Tras ser visto en la última Liga Nacional de Futsal Argentina donde defendió los colores de Camioneros y jugó tres temporadas, Franco Torres tendrá una nueva oportunidad en la elite del Futsal AFA en el país; ya firmó su contrato con el histórico elenco de 17 de Agosto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

RIO GRANDE.- Torres que tuvo un buen torneo, aunque brilló frente a San Lorenzo en el debut del Verde, y además jugó con muchos excompañeros de equipo dado que el riograndense en Bueno Aires estuvo una temporada con los Gauchos de Boedo y por no llegar a un mejor arreglo económico, el ala izquierdo volvió a Tierra del Fuego.

Caco, tal cual se lo conoce en Río Grande, había jugado varias Ligas Nacionales, incluso después de una de ellas fue que lo contactó Newell’s y tras firmar con ellos, más tarde rescindió para llegar a Boedo.

Ahora, Torres se sumará, en los próximo días, al elenco de Villa Pueyrredón, lindero a Villa Urquiza y de allí uno de los clásico más añejos con Pinocho, el histórico multicampeón de la década del 2000; el jugador será alojado en un departamento que posee el club a tan sólo cinco minutos de la sede social donde yace el predio de entrenamiento.

El fueguino ya se encuentra fichado en el Comet gracias a la buena predisposición de Camioneros que no tuvo inconvenientes y por dos temporadas será jugador de 17 de Agosto, elenco que fue, por lejos, el mejor equipo de la temporada regular, sacándole muchísimos puntos a su escolta, pero ya en playoffs falló en el mano a mano con el octavo clasificado, nada más ni nada menos que con Pinocho, incluso también falló en eta LNFA donde cayó en semifinales frente a Boca Juniors.

El Sureño mantuvo un pequeño diálogo con el ala zurdo y Caco mencionó lo siguiente: “Las expectativas son enormes, con ganas de poder estar ya allí con mis compañeros y aportar mi granito de arena. Sé que voy a un gran equipo, lo demostró el año pasado y vuelvo a repetir, muy ansioso de poder estar cuanto antes con el equipo”.

“Este nuevo llamado de un equipo de Buenos Aires no lo tomo como una revancha. Sabía que se me podía dar porque me había entrenado mucho para jugar la Liga Argentina, dado que la anterior me la perdí por lesión y quería jugar con Camioneros, creo que hice un buen papel y así se me dio la oportunidad de volver a la mejor Liga del país, gracias a Dios me llegó la convocatoria y la vamos a aprovechar al máximo”.

Miércoles de cierre

La Liga Oficial de Fútbol de Río Grande, a través de su Departamento de Futsal AFA, confirmó que el próximo miércoles 20 del corriente mes, es el día D, el último que tendrán todos los equipos de todas las divisionales de presentar toda la documentación pertinente que se le solicitó en la última reunión del año pasado y primera de este 2024 -inicio de febrero-, y así poder arrancar el viernes 22 o sábado 23 en las categorías superiores.

El ultimátum del Departamento se debe a que ya no se pueda aplazar más el comienzo del campeonato Apertura, el cual estaba pautado una semana después del cierre de la Liga Nacional de Futsal Argentina, que era el sábado 16 de marzo y que por falta de papeles de los clubes, no se pudo cristalizar.

No solo los pases o certificados médicos de los jugadores deben ser presentados, sino también los seguros de los jugadores, sin esto es imposible habilitar a los protagonistas para que salten a la cancha.

También, los entrenadores de los equipos deben presentar el certificado de inicio del curso de director técnico, caso contrario no se podrán sentar en el banco acompañando al equipo, un viejo anhelo que por fin se puede garantizar gracias a la colaboración de la Municipalidad de Río Grande, a través de la Agencia Municipal de Deportes.