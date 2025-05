Franco Colapinto completó el GP de Mónaco y terminó 13

El argentino sufrió con la falta de velocidad del Alpine durante todo el fin de semana, se trabó en el fondo en una pista sin chances de sobrepaso y finalizó 13º.

Flavio Briatore escribió los tres mandamientos de Alpine antes del GP de Emilia-Romagna: ser rápido, no chocar y sumar puntos. El debut de Franco Colapinto en Imola no cumplió, quizás, con el más importante de todos porque sufrió un accidente durante la clasificación. Tras ese choque, los otros dos quedaron hipotecados. Así llegó al GP de Mónaco, octava fecha de la temporada, y el argentino logró tener un fin de semana limpio, porque en una pista en la que cualquier error es impacto no tuvo ningún problema. Eso sí, para los otros dos mandamientos, el equipo de Enstone está muy lejos.

Se sabe que los sábados son los días clave en Monte-Carlo. Una buena clasificación puede otorgar una chance de sumar puntos. Una mala qualy es tirar el fin de semana al tacho de basura. Y Alpine tuvo una clasificación muy mala, con una falta de velocidad en su A525 que condenó a Colapinto y Pierre Gasly a tener que partir desde la novena fila. Las posibilidades de cumplir el mandamiento de anotar, resultaron imposibles. De hecho, Briatore levantó la mano el sábado, tras la qualy, y se sinceró: “Pensábamos que al venir a Mónaco seríamos más competitivos de lo que demostramos hasta ahora. No fue un buen sábado y está claro que necesitamos mejorar y darles a los pilotos un coche más rápido y consistente». Ese precepto viaja directo a Enstone, aunque teniendo en cuenta la falencia de motor del que adolecen y que el objetivo apunta a 2026 con la nueva reglamentación, parece difícil que los autos franceses logren dar un salto grande en el resto de la temporada.

La carrera de Colapinto podría haberse terminado en la octava vuelta y por culpa de su compañero Gasly. El francés se llevó puesto a Yuki Tsunoda en la frenada de la chicana de la salida del túnel y, con la suspensión delantera izquierda destrozada, cruzó la chicana y pasó por la pista, justo por donde pasaba el argentino, quien con un volantazo evitó algo que podría haber sido doble rotura. Justamente el francés, el piloto más experimentado, rompió en el principado el mandamiento de no romper.

La FIA, para tratar de ayudar al espectáculo, planteó la obligatoriedad de, al menos, dos detenciones en boxes para cambiar neumáticos y utilizar, como siempre, dos de los tres compuestos que tiene a disposición. “Hay muchas estrategias posibles, se trata de elegir la mejor”, había dicho Colapinto el sábado. Alpine decidió que saliera con neumáticos duros, paró en la vuelta 14 y colocó un juego de medios y volvió a medios en la 27. Desde ahí, hasta el final. Colapinto no pudo pasar autos en pista (normal) y tampoco lo pasaron (lógico). Pero esa estrategia le permitió superar, por ejemplo, al Mercedes de Kimi Antonelli. Los ingenieros de las Flechas de Plata optaron por un plan de dar muchos giros y el italiano se guardó las dos paradas para el final. Error y posición ganada para Colapinto. En las detenciones también superó a Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg y Yuki Tsunoda.

El puesto 13 de Colapinto en Mónaco es bueno, teniendo en cuenta que había sido 20º en clasificación (largó 18º por las sanciones a Oliver Bearman y Lance Stroll), pero lo importante fue terminar un fin de semana limpio en una competencia muy complicada. En cinco días comenzará la actividad de la novena cita con el GP de España, en Barcelona. Y ahí todo será diferente, porque un error no tiene tanto costo como en Mónaco, pero para cumplir los mandamientos de Briatore de ser rápido y sumar puntos, dependerá de que Alpine logre encontrar un equilibrio en el A525 que esconda las falencias. Hoy, pelea por el noveno puesto en equipos con Sauber, muy poco para la marca. El argentino podrá irse tranquilo, hizo todo lo que le pidió el equipo en el intrincado urbano: dar vueltas, ganar confianza y terminar con el auto en una pieza.

https://www.espn.com.ar/deporte-motor/f1/nota/_/id/15229045/franco-colapinto-completo-el-gp-de-monaco-y-cumplio-un-precepto-de-briatore