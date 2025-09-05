Francisco Zsilavecz, en los 15 Kilómetros

Francisco Zsilevecz (La Voz del Viento) se adjudicó el primer puesto en el 12° Campeonato Provincial de 15 Kilómetros, que hizo disputar la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM).

RIO GRANDE.- La prueba se disputó el pasado domingo 31 de agosto, en un circuito de la Avenida San Martín, de 4,982 kilómetros de extensión, con largada y llegada en el cruce de dicha arteria con Enrique Santos Discépolo, en el barrio San Martín Norte.

Los pedestristas primero fueron en dirección a Chacra IV, girando en Garibaldi/Indira Gandhi, y al retomar la avenida continuaron hasta Walter Buscemi.

Zsilavecz, que una semana antes había registrado 1:24:20 (neto, 1:23:07; promedio, 3:56) en el Medio Maratón de Buenos Aires, ubicándose 145° en su categoría (hubo 2.007 clasificados en 30/34 años), 641° en su rama (13.588 varones cruzaron la meta) y 689° en la general absoluta (sobre 24.981 arribos), esta vez cronometró 1:08:25, a una media de 4:34. Cada 5 kilómetros marcó 22:07; 23:23; y 22:55.

También fueron de la partida Juan maza (2°) y Cristian Díaz (3°), ambos de la Deporte Adaptado (Secretaría de Deportes), quienes completaron 12,5 kilómetros.

Se corrió con 5 grados, viento del Oeste (32 km/h) y cielo nublado con bruma.

Las que vienen

El martes 9 y miércoles 10 (9:30/11:30 y 15:30/19:00), en Eve

Everest Cycling (Lasserre 453), Atletismo Argentino entregará los dorsales a ser utilizado el domingo 14, en los 8 Kilómetros de Río Grande.

El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la AAFM y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400).

Por último, el domingo 28, el calendario de septiembre se completará con el regreso de los 10 kilómetros de la Independencia de Chile, de mano de la Agrupación Nehuen Pullú.

12° CAMPEONATO PROVINCIAL DE 15 KILOMETROS

P/Atleta Categoría Representa a: Marca Prom.

1.Francisco Zsilavecz 1° Mayores B La Voz del Viento 1:08:25 4:34

2.Juan Maza * 2° Mayores B Dep.Adaptado/Sec.Dep. 1:04:24 5:09

3.Cristian Diaz * 1° Mayores A Dep.Adaptado/Sec.Dep. 1:04:24 5:09

Nota: * completaron 12,5 kilómetros.