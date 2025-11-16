Fortalecimiento de la producción avícola en Tolhuin

La Dirección de Desarrollo Productivo del Municipio de Tolhuin realizó una nueva instancia de capacitación destinada a productores y productoras avícolas en formación, con el acompañamiento técnico del INTA. El encuentro se realizó en la ciudad —no se informó el lugar específico— y forma parte del proceso que el Municipio impulsa para consolidar a futuro grupos productivos locales.

Durante esta primera jornada de trabajo se abordaron temas esenciales para quienes están dando sus primeros pasos en el sector avícola: estructura y condiciones de los gallineros, alimentación adecuada, bienestar animal y manejo general. El objetivo fue brindar herramientas prácticas y accesibles que permitan mejorar la calidad de los sistemas de producción y garantizar crianzas más eficientes y saludables.

La capacitación contó además con un aporte muy valorado por el grupo: la presencia de Gustavo Castillo, productor avícola de “Las Morochas”, quien compartió su experiencia, trayectoria y las buenas prácticas que fue incorporando a lo largo de los años. Su participación permitió sumar una mirada local, cercana a la realidad del territorio y al proceso que hoy atraviesan quienes buscan iniciarse en la actividad.

Desde la Dirección de Desarrollo Productivo destacaron la importancia de dar continuidad a estos espacios de encuentro y formación, porque permiten aprender colectivamente, fortalecer el entramado productivo y acompañar a quienes apuestan por el crecimiento de Tolhuin desde la producción de alimentos.

La jornada dejó un mensaje central: el fortalecimiento de la producción local se construye codo a codo, combinando saberes técnicos, prácticas territoriales y el compromiso de una comunidad que sigue creciendo.