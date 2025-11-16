Sociedad

Fortalecimiento de la producción avícola en Tolhuin

domingo 16 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
La Dirección de Desarrollo Productivo del Municipio de Tolhuin realizó una nueva instancia de capacitación destinada a productores y productoras avícolas en formación, con el acompañamiento técnico del INTA. El encuentro se realizó en la ciudad —no se informó el lugar específico— y forma parte del proceso que el Municipio impulsa para consolidar a futuro grupos productivos locales.

Durante esta primera jornada de trabajo se abordaron temas esenciales para quienes están dando sus primeros pasos en el sector avícola: estructura y condiciones de los gallineros, alimentación adecuada, bienestar animal y manejo general. El objetivo fue brindar herramientas prácticas y accesibles que permitan mejorar la calidad de los sistemas de producción y garantizar crianzas más eficientes y saludables.

La capacitación contó además con un aporte muy valorado por el grupo: la presencia de Gustavo Castillo, productor avícola de “Las Morochas”, quien compartió su experiencia, trayectoria y las buenas prácticas que fue incorporando a lo largo de los años. Su participación permitió sumar una mirada local, cercana a la realidad del territorio y al proceso que hoy atraviesan quienes buscan iniciarse en la actividad.

Desde la Dirección de Desarrollo Productivo destacaron la importancia de dar continuidad a estos espacios de encuentro y formación, porque permiten aprender colectivamente, fortalecer el entramado productivo y acompañar a quienes apuestan por el crecimiento de Tolhuin desde la producción de alimentos.

La jornada dejó un mensaje central: el fortalecimiento de la producción local se construye codo a codo, combinando saberes técnicos, prácticas territoriales y el compromiso de una comunidad que sigue creciendo.

