Formación para profesores de Escuelas Deportivas Municipales

El Municipio de Río Grande llevó adelante una nueva instancia de formación destinada a los profesores de las Escuelas Deportivas Municipales, en el marco del Plan de Formación para el Fortalecimiento del Deporte. Se trató de la capacitación “Metodología de Enseñanza en el Deporte II”, una continuidad del ciclo iniciado el año pasado, que apunta a actualizar y ampliar los conocimientos de los equipos técnicos.

Durante 3 jornadas de trabajo, el profesor Pablo Cobián, capacitador del Instituto Universitario River Plate, estuvo al frente de los módulos teóricos y prácticos. Allí presentó herramientas pedagógicas, estrategias de intervención y enfoques innovadores que permiten optimizar la enseñanza en cada una de las disciplinas que integran las Escuelas Deportivas Municipales.

La propuesta profundizó en contenidos vinculados a metodologías inclusivas, planificación adaptada y criterios actualizados para la enseñanza del deporte, con el objetivo de mejorar la experiencia y el aprendizaje de miles de riograndenses que asisten durante todo el año a las distintas escuelas.

Desde el Municipio destacaron el compromiso permanente con la formación continua de los profesionales del deporte, entendiendo que son quienes acompañan y transmiten los valores del movimiento, la actividad física y la vida saludable.

Al respecto, el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer, afirmó que “esta capacitación reafirma nuestro compromiso con un deporte inclusivo, accesible y de calidad para todas las etapas de la vida. Ese es el camino que elegimos y que vamos a seguir sosteniendo”.

En 2025, más de 10.000 vecinos y vecinas participaron de las Escuelas Deportivas Municipales, consolidándolas como una política pública sostenida y en crecimiento. En este sentido, el Estado Municipal reafirma su decisión de invertir en capacitaciones y espacios de actualización para seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo en cada etapa de la vida.