Sociedad

Formación a trabajadores portuarios

viernes 22 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Defensa Civil, organismo dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, realizó una jornada de capacitación sobre maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), Desfibrilador Externo Automático (DEA) y Primeros Auxilios a trabajadores portuarios.

USHUAIA.- La formación tuvo lugar por más de cuatro horas y contempló a unas 170 personas que se desempeñan en el Puerto de Ushuaia. Allí hubo instancias de material teórico y también de práctica, donde se hizo especial hincapié en la cadena de sobrevida y la atención inmediata de la persona que corre riesgo de vida.

Cabe mencionar que la División de Promoción Capacitación y Difusión de Defensa Civil realiza en forma gratuita estas instancias de capacitación a quiénes lo requieran, con el objetivo de que los vecinos y vecinas cuenten con herramientas y conocimientos fehacientes para actuar de la mejor manera ante una emergencia.

Asimismo, recordaron que ante cualquier situación de emergencia durante las 24 horas, se debe llamar a las líneas gratuitas y de emergencias 103 o 911.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *