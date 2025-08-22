Formación a trabajadores portuarios

Defensa Civil, organismo dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, realizó una jornada de capacitación sobre maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), Desfibrilador Externo Automático (DEA) y Primeros Auxilios a trabajadores portuarios.

USHUAIA.- La formación tuvo lugar por más de cuatro horas y contempló a unas 170 personas que se desempeñan en el Puerto de Ushuaia. Allí hubo instancias de material teórico y también de práctica, donde se hizo especial hincapié en la cadena de sobrevida y la atención inmediata de la persona que corre riesgo de vida.

Cabe mencionar que la División de Promoción Capacitación y Difusión de Defensa Civil realiza en forma gratuita estas instancias de capacitación a quiénes lo requieran, con el objetivo de que los vecinos y vecinas cuenten con herramientas y conocimientos fehacientes para actuar de la mejor manera ante una emergencia.

Asimismo, recordaron que ante cualquier situación de emergencia durante las 24 horas, se debe llamar a las líneas gratuitas y de emergencias 103 o 911.