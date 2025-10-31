Flybondi presenta su CyberFly con una promoción imperdible: 2 viajes al precio de 1

Llega una nueva edición de CyberFly y Flybondi lanza una promoción única: quienes compren un pasaje ida y vuelta a cualquier destino nacional o internacional recibirán de regalo otro ticket ida y vuelta a un destino nacional a elección. Con esta súper promo, la low cost ofrece dos viajes al precio de uno, disponible desde hoy y hasta el 9 de noviembre inclusive.

BUENOS AIRES.- La dinámica es muy simple: quienes compren su vuelo desde la web de Flybondi durante este período recibirán un ticket bonificado ida y vuelta para volar a cualquier destino nacional, con posibilidad de canjearlo hasta el 31 de diciembre de 2025 y para todo el calendario disponible. Además, como bonus track, el pasaje obsequiado incluye una valija despachada de 12 kg.

Con esta propuesta, Flybondi busca seguir generando más oportunidades para que cada vez más personas puedan vivir #LaLibertadDeVolar.

La aerolínea lanzó recientemente su temporada de verano “Épica”, con la que alcanzará un récord de 15.000 vuelos programados y una capacidad para transportar a 2,8 millones de pasajeros. Para hacerlo posible, incorporará 10 aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar su oferta de vuelos entre diciembre y marzo.

Con este plan, Flybondi consolida para el verano una red de 32 rutas nacionales e internacionales, reafirmando su compromiso de seguir ampliando la conectividad aérea y el acceso a volar.

Bases y condiciones: https://flybondi.com/ar/informacion-legal/bases-y-condiciones-cyberfly-regalamos