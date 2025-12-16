Flybondi lanza “Las Vacaciones de Rodolfo” con tarifas promocionales desde $21.999

Desde hoy hasta el 23 de diciembre hasta el 30% de descuento. Para volar del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026 por Argentina y desde USD 107 a la región.

BUENOS AIRES.- A pocos días de las fiestas Flybondi te acerca su nueva campaña “Las Vacaciones de Rodolfo”, con tarifas hasta con el 30% de descuento para disfrutar de destinos nacionales e internacionales durante la temporada, con opciones desde Buenos Aires y Córdoba para volar entre el 1 de enero y 30 de junio de 2026.

A partir de hoy hasta el 23 de diciembre Flybondi tendrá tarifas exclusivas ingresando a su web para volar desde 1 de enero al 30 de junio de 2026, con tarifas desde $21.999 final por tramo para Buenos Aires – Córdoba; desde $27.999 final por tramo para Buenos Aires-Mendoza; desde $29.999 para volar desde Buenos Aires a Tucumán y San Juan.

Además, desde $32.999 final por tramo para volar desde Buenos Aires a Puerto Iguazú, Salta y Neuquén. Desde $$33.999 final por tramo a Posadas y Corrientes. A partir de $35.099 a Puerto Madryn y desde $35.999 final por tramo a Jujuy.

Para los que quieran volar al sur desde Buenos Aires a partir de $43.999 final por tramo a Bariloche, desde $59.409 final por tramo a Ushuaia y a El Calafate desde $69.999 final por tramo.

También para los que están pensando en viajar a la región con vuelos directos desde Buenos Aires a: Florianópolis desde USD 119 por tramo final, Río de Janeiro desde USD 125 por tramo final y a Asunción desde USD 113 final por tramo.

Desde Córdoba, se pueden encontrar tickets desde $31.801 para volar a Neuquén, desde $32.999 para volar a Salta, desde $34.999 a Bariloche y desde $39.999 a Puerto Iguazú. Y para los que vuelen a Asunción, Paraguay desde USD 107 por tramo.

Con “Las Vacaciones de Rodolfo”, Flybondi continúa impulsando su propósito de que cada vez más personas puedan viajar en avión, ofreciendo precios accesibles para conectar todo el país y sumar destinos regionales.

Bases y condiciones: https://flybondi.com/ar/informacion-legal/bases-y-condiciones-rodolfo