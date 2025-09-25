Flybondi hará vuelos directos de Córdoba a Ushuaia

Dante Querciali, presidente del INFUETUR, indicó que “fuimos parte del anuncio de nuevas rutas que realizará la línea aérea low cost Flybondi, incorporando este vuelo directo que es muy importante porque Córdoba es uno de los mercados estratégicos para nuestro destino”.

USHUAIA.- El presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Dante Querciali, participó del anuncio realizado en la jornada de este miércoles por parte de la empresa Flybondi, ante el inicio de la comercialización de vuelos directos de la ruta Córdoba- Ushuaia desde diciembre a marzo.

Querciali dijo que “a partir de las gestiones que realiza la provincia para fortalecer la conectividad, hoy fuimos parte del anuncio de nuevas rutas que realizará la línea aérea low cost Flybondi, incorporando este vuelo directo que es muy importante porque Córdoba es uno de los mercados estratégicos para nuestro destino, desde donde recibimos miles de viajeros cada temporada”.

Asimismo, destacó que se siguen sumando opciones de viaje para que este verano Tierra del Fuego reciba visitantes que deseen conocer el Fin del Mundo.

Flybondi anunció para la temporada de verano 2025-2026 la incorporación de 10 aeronaves a su flota, el aumento del 40% en sus vuelos en las rutas que actualmente opera con un gran foco en el turismo interno y la incorporación de 4 nuevas rutas, donde se encuentra la ruta Córdoba- Ushuaia, a partir del 10 de diciembre. “De cara a la temporada, la provincia de Córdoba se posiciona como un punto estratégico para Flybondi ya que desde el Aeropuerto Taravella la aerolínea operará 7 rutas nacionales y 3 internacionales entre diciembre y marzo”, destacaron desde la línea aérea.

«Estamos muy contentos de poder anunciar buenas noticias para la conectividad aérea. Sumar diez aeronaves para la temporada de verano nos permitirá aumentar 50% los vuelos respecto de 2024 y transportar 56% más de pasajeros. Apuntamos a que 2.8 millones de personas viajen en nuestra red, generando un gran impacto positivo en el turismo y la economía del país.”, sostuvo el CEO de Flybondi, Mauricio Sana.

Actualización de ofertas

Dante Querciali adelantó que “este jueves el INFUETUR y la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego estarán realizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una jornada de actualización de la oferta y rondas de negocio con más de 150 operadores mayoristas y minoristas de Buenos Aires y 50 prestadores provinciales”.

En ese encuentro “anunciaremos esta novedad para sumar opciones a la comercialización del destino en esta temporada de verano, además de la oferta de vuelos vigentes desde Buenos Aires y El Calafate”, indicó Querciali.