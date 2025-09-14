La Secretaría de Cultura de la provincia de Tierra del Fuego AIAS invita a la comunidad a participar de Flotante- Feria Creativa de la Isla que llega a su séptima edición. El evento que promueve el arte, el diseño y la creatividad local se desarrollará el próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 16:00 a 20:30 h. en la Escuela Provincial N°1 «Domingo Faustino Sarmiento», ubicada en Avenida Maipú 697 (Ushuaia). La entrada es libre y gratuita.

Flotante es un espacio de encuentro, exhibición y venta que reúne a diversos talentos de la provincia en rubros como la cerámica, indumentaria, dibujo, pintura, fotografía y más. Desde 2020 la feria ha funcionado como un punto de conexión para la comunidad y los creativos locales.

Como novedad, este año la feria extenderá sus actividades. A partir del miércoles 10 de septiembre, se llevarán a cabo una serie de talleres gratuitos a cargo de artistas y productores locales. Estas actividades invitan a los participantes a reflexionar y experimentar con distintas técnicas como el reciclado, el diseño, la estampa y el collage.

La inscripción para los talleres se realiza a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/GUDQG7UL21dUZbQ4A

En este marco Aureliano Rodríguez Gómez, Secretario de Cultura de la Provincia, destacó la importancia del evento: «Flotante es una de las acciones que llevamos a cabo desde 2020 y que ha sabido contar con el acompañamiento del público y de los creativos que se van sumando edición a edición. Se trata de un mercado de las industrias creativas, donde se demuestra todo el potencial, la calidad y la diversidad de propuestas de artistas y diseñadores que tenemos en la provincia», dijo.

El Secretario también resaltó que el objetivo es seguir apostando a generar «espacios que permitan integrar todas las expresiones posibles.» La feria, además de los stands de los expositores, contará con intervenciones artísticas en vivo a lo largo del fin de semana.

Para más información seguir las redes sociales de @conocimientotdf