Flores y Córdoba, victoriosos tras el Nacional

A casi cuatro meses de la conclusión del Campeonato Nacional de Boxeo Amateur, disputado en Puerto Deseado, que le reportó el título en -69 kilos a Yonathan Flores (Escuela Municipal), y la medalla de plata en -75 kilos a Luciano Córdoba (Camioneros), anteanoche ambos representantes riograndenses se volvieron a presentar ante su público, en el marco del primer festival pugilístico de 2026, realizado en el gimnasio de la Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, y organizado por el Club de Boxeo Fin del Mundo, Zeus Box, Jóvenes Argentinos y la Asociación Fueguina de Boxeo (AFB).

RIO GRANDE.- Finalmente fueron 11 combates, suspendiéndose los 2 restantes que aparecían en la cartelera, ante la falta de equivalencia en el pesaje de sus protagonistas. La cita reunió a unas 300 personas, en una velada que se extendió entre las 20:40 y la medianoche del domingo, con deportistas locales y de Ushuaia, Río Gallegos, Trelew y Puerto Natales (Chile). SUBCAMPEON NACIONAL. Luciano Córdoba intenta ante un Erik Barroca que siempre fue al frente.

Doble fondo

En el décimo y penúltimo turno, Córdoba se midió con Erik Barroca (Sur Box, de Ushuaia). El capitalino cayó a los 50”, no encontró nunca la distancia y sufrió el trabajo consecuente del oriundo de Tucumán. El pupilo de Alejandro Medina tuvo su mejor momento en el inicio del segundo capítulo, acorralando a su adversario sobre el encordado de Rivadavia, y también en el cierre hubo un cruce que duró hasta más allá del gong.

El tercer round encendió al público, Barroca dejó todo en el cuadrilátero, mientras que Córdoba no pudo mostrar su mejor técnica, aunque en nuestra tarjeta –y en la de los jueces- su triunfo nunca estuvo en duda. Al dirigido por Oscar González le faltó contundencia, el ushuaiense se comportó como un titán. USHUAIENSE I. Ciro Ortiz penetra la defensa de Billy Pérez. EMPATE. Entre Lisandro Navarro (EM) y Misael Luna (Zeus).

El cierre de la jornada, como sucede habitualmente en las últimas temporadas, lo tuvo a Flores. En esta oportunidad, en una categoría superior (-75 kilos), y frente al también local Maximiliano González (Pascual Pérez).

El campeón nacional 2025 avanzó con varios toques, haciendo gala de su efectividad y ligereza. Hubo una cuenta de protección para González (2:15), tras una leve caída, de la cual no apreciamos el golpe del pupilo de Pedro Gómez. Cuando iban 2:55 del primer asalto, un golpe de Flores en la nuca de su rival llevó a que el árbitro Luis Calisto indicara el descuento de un punto para el atacante, mientras el rincón de González pedía por una descalificación. CHILENO. Marcelo Merino se impuso a Francisco Vargas (EM).

En el minuto de descanso, sentaron a González en una silla, y fue su entrenador Enrique Hernández que le comunicó a Calisto la decisión de no seguir, produciéndose de tal forma el RSC (Referí Suspende Combate).

Las chicas

Dos fueron los combates femeninos, y en ambos por primera vez en la ciudad se aplicaron las modificaciones efectuadas en el reglamento de la Federación Argentina de Box (FAB), con rounds de 3 minutos de duración. MUJERES I. Milán retrocede tras el golpe de Gómez. USHUAIENSE II. Facundo González liquidó a Franco Robirosa.

Julieta Barría (Zeus), que cinco meses atrás caía en su debut ante Mariana González (Estudiantes LP), ahora se impuso a Macarena Agüero (Sur Box/U), también en su primera experiencia. La visitante comenzó mejor la lid, cuando se apaciguó entró en escena la pupila de Miguel Moya, con los golpes más claros.

Barría fue más ordenada en defensa, no permitió que los envíos contrarios llegaran a destino, y sobre el final de la pelea colocó varias manos, ante una contrincante que retrocedió bastante a lo largo de los 9’. MUJERES II. Brito alza la diestra de Barría, Agüero aplaude.

Luego subió al cuadrilátero Karina Gómez (Escuela Municipal), quien derrotaría sin mayores complicaciones a Sharon Milán (Trelew). La chubutense apoyó su guante derecho en la lona, a los 30”, sin cuenta por parte de Carlos González. La local mantuvo a raya a su oponente, que no despegó nunca.

De esta forma, la de la Escuela Municipal manejó el trámite, y en la tercera salida colocó varios envíos claros con su diestra, ante una Milán muy frontal.

Una por una

Ciro Ortiz, el ushuaiense que entrena Cristian Cisterna, batió en la pelea inaugural a Billy Pérez (Puerto Natales), en un duelo que lo vimos ganar con amplitud, ante el griterío del público. No obstante, el vencedor no fue a fondo, y el “combustible” se terminó por anticipado. SANTACRUCEÑO. Enzo Cárcamo batió a Jennier Orrego.

De acuerdo al criterio de los jueces, empataron Misael Luna (Zeus Box) y Lisandro Navarro (Escuela Municipal), con el arbitraje del experimentado Celso Brito, de Trelew. En nuestra tarjeta vimos ganar a un Luna un tanto displicente, pero quien en todo momento tuvo iniciativa.

Desde la primera campanada, el chileno Marcelo Merino se mostró superior a Francisco Vargas (Esc.Municipal), y Pedro Gómez lanzó la toalla a 20” de la reanudación, decretando el abandono de su pupilo.

Tampoco se completaría la cuarta pelea. Una vez finalizada la cuenta de protección a Franco Robirosa (Zeus), Carlos González no le dio el pase, estableciendo así el triunfo de Facundo González (Guantes del Fin del Mundo, de Ushuaia), cuando apenas transcurrían 40”. ESQUIVE. De Joseph Cruz frente a Santiago González.

Fervoroso fue el entente que sostuvieron el lungo Enzo Cárcamo (Río Gallegos) y Jennier Orrego (Pto.Natales), con saldo positivo al santacruceño, que pegó en mayor proporción. Son de esos fallos que pueden ser favorables para cualquiera de los protagonistas.

La programación contó con un par de “enroques”. En uno de ellos, Santiago González (Sur Box) salió airoso en la primera vuelta ante Joseph Cruz (Esc. Municipal), que pese a tener rotas las foto nasales mandó al piso a su contrincante (en el 2°), y fue más aplicado para llevarse la victoria por puntos. SUPREMACÍA. De Gastón Dávoli sobre Lucas Andrade.

Por último, a Gastón Dávoli (Esc. Municipal) le llevó un par de minutos hacer valer una combinación frente a un Lucas Andrade (Trelew) que demoró el inicio del combate. A los 30” del segundo round hubo una cuenta de protección para el chubutense, y sobre el 1:19 su rincón optó por sacarlo de la pelea.

1° FESTIVAL DE BOXEO 2026

P Categ. Dist. Rincón rojo Rincón azul Arbitro Decisión El Sureño

1 -60 (May) 3x3x1 Ciro Ortiz (Ushuaia) Billy Pérez (Pto.Natales) Carlos González Ortiz GPU3 Ortiz 30-27

2 -66 (May) 3x3x1 Misael Luna (Zeus Box/RGr) Lisandro Navarro (E.Municipal) Celso Brito Empate Luna 30-27

3 -64 (Cad) 3x2x1 Francisco Vargas (Esc.Municipal) Marcelo Merino (Pto.Natales) Luis Calisto Merino GAb2 (0:40)

4 -60 (May) 3x3x1 Franco Robirosa (Zeus Box/RGr) Facundo González (Guantes FM/U) Carlos González González RSC1 (0:40)

5 -80 (Cad) 3x2x1 Enzo Cárcamo (Río Gallegos) Jennier Orrego (Pto.Natales) Celso Brito Cárcamo GP3 Cárcamo 29-28

6 -60 (Cad) 3x2x1 Joseph Cruz (Esc. Municipal) Santiago González (Sur Box/U) Celso Brito Cruz GP3 Cruz 29-27

7 -50 (May) 3x3x1 Gastón Dávoli (Esc. Municipal) Lucas Andrade (Trelew) Carlos González Dávoli RSC2 (1:19)

8 -70 3x3x1 Julieta Barría (Zeus Box/RGr) Macarena Agüero (Sur Box/U) Celso Brito Barría GP3 Barría 30-27

9 -60 (Juv) 3x3x1 Karina Gómez (Esc. Municipal) Sharon Milán (Trelew) Carlos González Gómez GP3 Gómez 30-27

10 -75 (May) 3x3x1 Luciano Córdoba (Camioneros/RGr) Erik Barroca (Sur Box/U) Celso Brito Córdoba GP3 Córdoba 29-27

11 -75 (May) 3x3x1 Yonathan Flores (Esc. Municipal) Maximil.González (Pascual Pérez/RGr) Luis Calisto Flores RSC2

Combates suspendidos: Valentín Montana (Sur Box/U)-Jack Gómez (Pto.Natales) (-75/Cadetes) y Alejo Marques (Camioneros/RGr)-Walter Cisneros (Pto.Natales) (-54/Cadetes). Jueces: Luis Sánchez y Roly Vera (9 peleas); Gustavo Caicheo (7); Luis Calisto (4); Carlos González (3); Celso Brito (Trelew) (1). Concurrencia (estimada): 300 personas. Gimnasio: Escuela Provincial N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla” (15/02).