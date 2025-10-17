Flores y Córdoba son finalistas, bronce para Salinas

Tanto Yonathan Flores (Escuela Municipal Barrio Reconquista) como Luciano Córdoba (Escuela del Club Camioneros) ganaron en la víspera sus respectivos compromisos en las semifinales del Campeonato Nacional de Boxeo Amateur (Mayores masculino), que se realiza en Puerto Deseado (Santa Cruz), y mañana disputarán las finales de sus categorías.

RIO GRANDE.- Flores, en -69 kilos, venció a Daniel Delgado, de Chubut, y enfrentará este sábado a Leonel Pacheco (La Rioja), quien derrotó a Bruno Criscolo (CABA).

Mientras que en -75 kilos, Córdoba se impuso a Antonio Yair (Neuquén). El pupilo de Oscar González se medirá con Valentino Agüero (Salta), quien salió airoso de su duelo ante Leandro Barrera (Mendoza). LUCIANO CORDOBA. Derrotó al neuquino Antonio Yair.

También ayer hizo su presentación Máximo Salinas, en -91 kilos, cayendo por puntos frente a Eliel Salinas (CABA). En la última jornada del certamen, el porteño irá por el título ante Lucas Fortunato (Salta), quien dejó en el camino a Octavio Robledo (Mendoza).

Hoy se realizarán las semifinales de otras 5 divisiones de peso, y mañana se conocerá a los 10 campeones amateur 2025. La delegación fueguina se completó con Sebastián Avalos, cayó en la primera ronda de -64 kilos ante Shamir Godoy, de San Martín (Gran Buenos Aires). Mientras que por