Flores, de fondo en Chile

Yonathan Flores, de la Escuela Municipal de Boxeo (B° Reconquista) de esta ciudad, protagonizará mañana el combate de fondo de la velada internacional que tendrá por escenario al gimnasio “José Peric Slater”, de la Confederación Deportiva de Magallanes, en Punta Arenas (Chile).

RIO GRANDE.- Su rival será el local Felipe Meza, campeón chileno amateur en temporadas pasadas, en la categoría de hasta 75 kilos. En esa misma división (una por encima de la de -69 kilos, en la que milita el riograndense) está pactado el duelo central del festival.

También se presentará en la capital magallánica otra fueguina, Karina Gómez, con su padre y entrenador Pedro Gómez en el rincón.

La actividad comenzará a las 19:30, y también serán de la partida Brandon Hernández (54) y Matías Campos (63,5), quienes junto a Meza representarán a Chile en los Juegos Bolivarianos a realizarse en Perú, del 22 de noviembre al 7 de diciembre del presente año.