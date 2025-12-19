Fitur 2026: fechas, novedades y participación récord



La feria, que se celebrará del 21 al 25 de enero, estrenará un nuevo Pabellón del Conocimiento e incrementa en 550 el número de compañías participantes respecto a la edición anterior.

Fitur 2026 prevé contar con la presencia de más de 10.000 empresas, 550 más que en la edición anterior. La Feria Internacional del Turismo abrirá sus puertas el miércoles 21 de enero en Ifema Madrid. El acto protocolario de inauguración se celebrará el jueves.

La 46ª edición de Fitur se desarrollará del 21 al 25 de enero de 2026 y hasta ahora la feria tiene «excelentes previsiones de participación y contenido», han destacado este jueves sus organizadores en un comunicado.

A diferencia de anteriores ediciones, en 2026, la feria madrileña será inaugurada oficialmente durante la mañana de la segunda jornada profesional, el jueves 22 de enero, y no en la primera como ha sido habitual.

Una de las grandes novedades de Fitur 2026 es la creación del Pabellón del Conocimiento (ubicado en el pabellón 12 del recinto ferial), que promoverá una edición «especialmente dinámica, innovadora y alineada con los retos del sector».

Los días profesionales serán el miércoles, jueves y viernes. El fin de semana, la feria abrirá sus puertas al gran público para conectar a destinos y empresas con el viajero final.

Pabellones de Fitur

En 2026, la feria ocupará un total de nueve pabellones:

Pabellón 3: Reunirá las propuestas de América.

Pabellón 4: Agrupará a Europa y FITUR Cruises.

Pabellones 5, 7 y 9: En los que estará España junto a FITUR LGTB+ en el 9.

Pabellón 6: Con Oriente Próximo y África.

Pabellón 8: Con las propuestas de Asia-Pacífico y empresa global.

Pabellón 10: Empresa global y FITUR 4all, FITUR Lingua, FITUR Screen y FITUR Woman.

Pabellón 12: Pabellón del Conocimiento, con FITUR TechY, FITUR Know-How & Export, FITUR Sports, el Observatorio FITURNEXT y el área de empresas de Travel Technology.