FIT 2025 recibe a Portugal como País Invitado: tradición, modernidad y experiencias únicas

Portugal será el país invitado de la Feria Internacional de Turismo de América Latina -FIT- que se realizará del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

BUENOS AIRES.- Quienes visiten el stand destacado de Portugal podrán conocer, sentir y experimentar su diversidad cultural y turística a través de su gastronomía —hoy reconocida como una de las más creativas de Europa—, sus vinos que reflejan la identidad de cada región, su cultura que combina tradición y modernidad, y su naturaleza, que se revela en experiencias únicas.

También habrá espacio para el surf, ya que Portugal es uno de los destinos más buscados del mundo para esta práctica, y para el arte, con cada región mostrando en vivo su identidad. La FIT será el escenario para presentar un Portugal moderno e innovador, pero siempre fiel a sus raíces y a su gente.

En este marco, Andrés Deyá, presidente de FIT y de FAEVYT, subrayó: “La presencia de Portugal como país invitado en FIT 2025 es un enorme orgullo y una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la relación entre nuestras naciones a través del turismo. Este tipo de participaciones refuerzan el carácter internacional de FIT y consolidan a la feria como un espacio estratégico para la generación de negocios, el intercambio cultural y la promoción de destinos en toda América Latina”.

Portugal es uno de los destinos más buscados del mundo para la práctica del surf.

Por su parte, el Embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Teles Gomes, destacó que “el turismo representa un 12% del PBI portugués y que el país pasó de recibir 22 millones de turistas en 2022 a 31,5 millones en 2024, proyectando un nuevo récord en 2025. En este marco, Argentina es un mercado prioritario, con un crecimiento esperado del 28% en llegadas, y la reactivación de la conexión aérea Buenos Aires–Lisboa será clave para fortalecer el vínculo entre ambos países”.

Finalmente, Bernardo Barreiros Cardoso, director de Visit Portugal para América del Sur, sostuvo que: “Portugal es un país auténtico, genuino y sorprendentemente diverso. Nuestro mayor secreto está en las personas, que sienten un enorme placer en recibir y compartir su cultura con quienes nos visitan. Creemos que lo que más va a conquistar a los argentinos es precisamente esta autenticidad: la forma cálida en que los portugueses reciben, cuentan historias, ofrecen sabores y tradiciones, siempre con una hospitalidad que hace que todos se sientan en casa. Portugal es todavía un destino por descubrir en Argentina, y es esa invitación al descubrimiento la que queremos hacer”.

La FIT consolida a la feria como un espacio estratégico para la generación de negocios.

Portugal es un país de siete regiones turísticas, cada una con su alma e identidad propias. Lisboa y Oporto suelen ser el punto de partida por su fama internacional y energía vibrante, pero el encanto portugués se extiende mucho más allá. Del Alentejo a las playas del Algarve, de las Azores a Madeira, del Centro al Norte, cada región guarda una emoción distinta, ya sea por la naturaleza, la cultura o la autenticidad de su gente. La gastronomía es una de las más diversas del mundo, el patrimonio histórico se mantiene tan preservado que en muchos lugares parece haberse detenido en el tiempo, y la proximidad hace que recorrerlo sea sencillo: Portugal está a poco más de tres horas de Madrid, es uno de los diez países más seguros y pacíficos del mundo y cuenta con algunas de las rutas más escénicas de Europa.

Sus vinos reflejan la identidad de cada región de Portugal.

Desde Portugal como país invitado destacaron que “FIT es una de las mayores ferias de turismo del mundo y el gran punto de encuentro del sector en América Latina. Se ha convertido en la gran referencia de la región y tiene algo único: sucede en el corazón de Buenos Aires, donde el ritmo intenso de la feria se equilibra con el abrazo de la ciudad y la energía de los argentinos. Estar presente en la FIT es estar en el centro de las miradas de un mercado extraordinario, con un gran potencial y capacidad de abrir puertas hacia países vecinos”.

