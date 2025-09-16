FIT 2025: El turismo mundial se reúne en Buenos Aires del 27 al 30 de septiembre

La Feria Internacional de Turismo de América Latina -FIT-, una de las tres más importantes a nivel mundial, se prepara para vivir su 29ª edición, del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Con propuestas innovadoras, nuevos espacios y la última tecnología aplicada a la industria, FIT 2025 promete ser una edición impactante que sorprenderá a visitantes y profesionales del sector.

BUENOS AIRES.- Durante cuatro días, FIT 2025 reunirá a todas las provincias argentinas, más de 50 países del mundo y más de 1700 expositores, ofreciendo a los visitantes un panorama diverso y completo de lo mejor del turismo nacional e internacional.

El inicio de esta edición coincidirá con una fecha muy especial: el Día Mundial del Turismo, que será celebrado en el marco de la feria con un encuentro único entre expositores, autoridades e invitados especiales. A su vez, FIT 2025 contará con la visita destacada de la Secretaria General electa de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, lo que reafirma el carácter internacional y estratégico del evento.

Shaikha Nasser Al Nowais en una imagen de WAM.

“La presencia de Shaikha Al Nowais, Secretaria General electa de ONU Turismo, en FIT 2025 es un orgullo y un reconocimiento al lugar que ocupa nuestra feria en el calendario internacional. Su participación jerarquiza esta edición y reafirma a FIT como el gran punto de encuentro del turismo mundial en nuestra región. El turismo es motor de desarrollo, empleo y crecimiento para nuestro país, y FIT es la gran vidriera donde cada año mostramos todo ese potencial. Vamos a vivir una feria única, con nuevos espacios, propuestas innovadoras y todos los atractivos turísticos del país y del mundo”, expresó Andrés Deyá, presidente de FIT y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo – FAEVYT-, entidad organizadora de la Feria.

En cada edición, FIT es el espacio donde el turismo cobra vida y se proyecta hacia el futuro. Este año, los visitantes podrán disfrutar de FIT Outdoor, con propuestas de turismo aventura y naturaleza; FIT Food, que reunirá a chefs de renombre y productores regionales en un recorrido gastronómico único; y FIT Tech, un espacio que pondrá en primer plano la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y las soluciones digitales para el sector.

La feria también ofrecerá una agenda diversa de actividades que combina espectáculos, encuentros y negocios. Entre ellas se destacan el Encuentro Internacional FEMTUR con la participación de mujeres líderes del turismo, el Desfile Fashion & Travel, el Campeonato Pizzaioli con representantes de toda Sudamérica y las presentaciones artísticas de FIT Fiestas & Show. Además, se realizarán el Congreso Internacional FIASEET XLI, que convocará a más de 130 mujeres empresarias del turismo iberoamericano, y el Travel Forum Latam, con debates sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, destinos inteligentes e inversiones.

FIT potencia los negocios del turismo en la región

FIT volverá a ser el punto de encuentro clave para el trade turístico, con la realización de sus tradicionales Rondas de Negocios, que se desarrollarán el lunes 29 y martes 30 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

Durante dos jornadas, compradores invitados de toda América Latina mantendrán reuniones con los principales actores de la industria, generando nuevas oportunidades comerciales y fortaleciendo vínculos estratégicos en la región.

La inscripción de compradores aún está abierta. Aquellos que busquen incorporar producto turístico de Argentina tienen la posibilidad de sumarse a esta ronda exclusiva de networking y negocios.

Por su parte, la participación como vendedores es exclusiva para expositores de FIT, reafirmando el rol de la feria como el evento más importante de la industria turística en Latinoamérica.

