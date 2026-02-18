Fiscalía pidió 4 años y medio de prisión para uno de los acusados en el juicio por grooming

En los alegatos realizados hoy en Río Grande, la fiscal solicitó 4 años y 6 meses para el hombre por delitos vinculados a material de abuso sexual infantil y 4 meses en suspenso para la mujer. La defensa de los acusados pidió la absolución por falta de pruebas.

RÍO GRANDE.– Hoy se llevaron adelante los alegatos en el debate oral y no público seguido a un hombre y una mujer acusados de los delitos de grooming y corrupción de menores. La fiscal Vanina Cantiani solicitó una pena de 4 años y 6 meses de prisión para el imputado, al considerarlo responsable de divulgación, distribución y tenencia de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes.

En cuanto a la mujer, requirió una condena de 4 meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia de ese tipo de material.

Por su parte, los defensores oficiales Rita Marchi y Alejandro Naccarato pidieron la absolución de sus asistidos.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal, integrado por Verónica Marchisio, Juan José Varela y Eduardo López, dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 20 de febrero a las 9:30, ocasión en la que los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que se dé a conocer el veredicto.