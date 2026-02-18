Judiciales Policiales

Fiscalía pidió 4 años y medio de prisión para uno de los acusados en el juicio por grooming

miércoles 18 de febrero de 2026
Diario El Sureño
En los alegatos realizados hoy en Río Grande, la fiscal solicitó 4 años y 6 meses para el hombre por delitos vinculados a material de abuso sexual infantil y 4 meses en suspenso para la mujer. La defensa de los acusados pidió la absolución por falta de pruebas.

RÍO GRANDE.– Hoy se llevaron adelante los alegatos en el debate oral y no público seguido a un hombre y una mujer acusados de los delitos de grooming y corrupción de menores. La fiscal Vanina Cantiani solicitó una pena de 4 años y 6 meses de prisión para el imputado, al considerarlo responsable de divulgación, distribución y tenencia de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes.

En cuanto a la mujer, requirió una condena de 4 meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia de ese tipo de material.

Por su parte, los defensores oficiales Rita Marchi y Alejandro Naccarato pidieron la absolución de sus asistidos.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal, integrado por Verónica Marchisio, Juan José Varela y Eduardo López, dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 20 de febrero a las 9:30, ocasión en la que los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que se dé a conocer el veredicto.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *