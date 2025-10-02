Fiscalía pidió 4 años de prisión por intento de homicidio a la salida de un boliche

La solicitud fue realizada en el debate oral y público que se efectúa en Río Grande, donde un joven está acusado de un intento de homicidio a otra persona, ocurrido en diciembre de 2024. El veredicto será conocido mañana.

RÍO GRANDE. – El Fiscal Jorge López Oribe solicitó al Tribunal de Juicio que se imponga una condena de 4 años de prisión a Aaron Amarilla (19), acusado de atacar con una navaja al joven Luciano Monjes, a la salida de un boliche en el centro de la ciudad.

Durante su alegato, el Fiscal sostuvo que los hechos expuestos en las audiencias encuadran en el delito de tentativa de homicidio.

En contraposición, la Defensa del acusado, a cargo de los abogados Francisco Giménez y Omar Chávez, pidió que se lo condene solo por lesiones leves, aplicando el mínimo de la pena.

El juicio continuará este viernes a las 9:30 horas, cuando los jueces convoquen al imputado a dar sus últimas palabras antes de la lectura del veredicto.