Fiscal pidió una condena de 3 años de prisión en suspenso para Guzzo

Hoy se realizaron los alegatos en el juicio que se efectúa en Río Grande, donde un hombre está acusado de Violencia de Género contra su expareja. La defensa solicitó que, en caso de condena, se califique el hecho como amenazas simples. Mañana se conocerá el veredicto.

RÍO GRANDE. – El fiscal Ariel Pinno hoy pidió en su alegato al Tribunal de Juicio que Nicolás Guzzo (33), acusado de delitos de lesiones leves agravadas, amenazas y privación ilegítima de la libertad en concurso real, contra su expareja, que habrían ocurrido en marzo de 2021, sea condenado a 3 años de prisión en suspenso.

En tanto la defensa de Guzzo, la abogada Adriana Varisco, solicitó la absolución por el delito de lesiones y privación ilegítima de la libertad, y en caso de condena, se califique el hecho como amenazas simples.

Mañana desde las 10:00 horas, el imputado tendrá la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces y luego se dará a conocer el veredicto.