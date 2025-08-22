Finalmente habrá continuidad durante este fin de semana

Tras solucionarse el tema de los seguros de los clubes que componen la Liga, éste fin de semana habrá acción en el certamen Clausura de Futsal AFA y, en la máxima división, esta noche comienza el juego pendiente de la segunda fecha entre Camioneros y Los Troncos a partir de las 22:00 en la Fortaleza Verde.

RIO GRANDE.- El resto de los cotejos de Primera A se jugarán en el mismo escenario pero el día sábado, arrancando a las 16:30 con el juego entre Deportivo Frías y San Francisco, intentando ambos salir del fin de la tabla en la Zona B.

Luego, desde las 18:00 jugarán Defensores del Sur ante HVJ Futsal por la Zona A dos que necesitan sumar imperiosamente, para luego darle lugar desde las 19:30 a Deportivo Río Grande y Rosario; cerrando a las 21:00 con el mejor juego de la jornada, ADEFU frente a Luz y Fuerza, otro cotejo pendiente de la segunda fecha de la Zona B.

Río Grande rumbo a Río Gallegos

El sábado en horas de la mañana partirá la Selección de Fútbol de Río Grande rumbo a Río Gallegos donde desde las 19:00, en la cancha del Boxing Club, jugará frente a la Selección de la Liga Sur por el primer choque patagónico de la Copa País.

El equipo a cargo del entrenador Marcelo Llanes tendrá la base del conjunto de Camioneros quien a principios de año ganó la eliminatoria local cuando la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande había recibido la notificación que la misma correspondía a clubes y no a Ligas.

Más allá de esto, recién hoy cerca de las 20:00 el técnico y el presidente de la Liga, Guillermo Vargas, estarán confirmando la delegación que viajará a la capital de Santa Cruz, y eso se debe a que no todos los jugadores elegidos para unirse al multicampeón local como refuerzos habían obtenido el permiso laboral para poder estar presente, esperando contar con un equipo mucho más fuerte para el cotejo revancha que se desarrollará el sábado 30 de agosto, también a las 19:00 en la cancha del Centro Deportivo Municipal.