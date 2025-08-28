Finalizó la cuarta edición de la Digital Hackathon; los equipos premiados

El Espacio Tecnológico fue escenario este miércoles de la finalización de la cuarta edición de la Digital Hackathon, un evento que potencia las habilidades tecnológicas de las y los jóvenes riograndenses y que se consolida como una política de inclusión digital promovida por el Municipio de Río Grande.

RIO GRANDE.- En esta ocasión participaron 16 equipos de nivel secundario, terciario y universitario, quienes identificaron problemáticas en sus instituciones y comunidades para luego diseñar soluciones innovadoras con el acompañamiento de mentores y especialistas.

El evento fue organizado por la Secretaría de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, con el apoyo de diversas entidades como Total Energies, Fundación Mirgor y Asuntos del Sur. El primer puesto: Alicia Digital – Colegio Alicia Moreau de Justo (2° año).

La premiación incluyó importantes recursos para continuar fortaleciendo el desarrollo educativo y tecnológico: las instituciones ganadoras recibieron equipamiento audiovisual, como consola de sonido, proyector, micrófono y parlante, mientras que los estudiantes fueron reconocidos con tablets y celulares.

Los equipos distinguidos en esta edición fueron:

1° puesto: Alicia Digital – Colegio Alicia Moreau de Justo (2° año).

2° puesto: Guevar IA – Colegio Provincial Ernesto Guevara (6° año).

3° puesto: Primer Plano – UNTDF – ICSE.

Voto del público: A.R.C.U.S. – Politécnico Malvinas Argentinas (406 votos).

Mención especial: Bachillerato Popular.

Los proyectos ganadores se destacaron por su creatividad y aporte a la educación. Alicia Digital, del Colegio Alicia Moreau de Justo, presentó un juego didáctico que facilita el aprendizaje a través de actividades lúdicas e interactivas; Guevar IA, del Colegio Ernesto Guevara, propuso una aplicación de inteligencia artificial para potenciar los procesos de enseñanza aprendizaje de manera ética y responsable; y Primer Plano, de la UNTDF, desarrolló una plataforma digital que conecta a estudiantes de Medios Audiovisuales, ofreciendo recursos, bases de datos, materiales académicos y una agenda cultural para fortalecer la formación y el trabajo colaborativo. Segundo puesto para Guevar IA – Colegio Provincial Ernesto Guevara (6° año).

Durante la ceremonia, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, expresó: “Al llegar a esta instancia final, ganaron todos los equipos que participaron porque despertaron y desarrollaron nuevas habilidades, como el trabajo en equipo o la innovación a partir del uso de la tecnología”.

Además, agregó que: “Ganaron porque se detuvieron un momento a pensar en cómo mejorar a sus instituciones, sus barrios o su ciudad. Desarrollaron habilidades en el campo de lo digital y la verdad es que para nosotros ahí está la ganancia”.

“Por supuesto, también está la ganancia en poder fortalecer el sistema educativo, poder acompañar las trayectorias de cada institución y de equipar con herramientas a los colegios o la universidad”, concluyó. 3° puesto: Primer Plano – UNTDF – ICSE.

Los colegios e instituciones que participaron de esta cuarta edición fueron: Colegio Soberanía Nacional, Colegio Polivalente de Arte, Instituto Superior del Profesorado Río Grande (ISPRG), Bachillerato Popular, Politécnico Malvinas Argentinas, Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Colegio Alicia Moreau de Justo, Colegio Haspen y Colegio Dr. Ernesto Guevara.

Esta nueva Digital Hackathon reafirma su papel como motor de innovación social y tecnológica, convocando a las juventudes a crear soluciones que fortalezcan la educación, la comunidad y el futuro de Río Grande.