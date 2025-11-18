El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, finalizó el Taller de Lengua de Señas Argentina (LSA) dictado en conjunto con la Asociación Civil para la Inclusión “Chen Haitken – Mirá Bien Mis Manos”.

RÍO GRANDE.- El espacio formativo estuvo destinado a trabajadoras y trabajadores municipales que se desempeñan en áreas de atención al público, con el fin de mejorar la comunicación con personas sordas y garantizar una atención más inclusiva, respetuosa y accesible.

Durante el taller se abordaron contenidos fundamentales de la Lengua de Señas Argentina, así como aspectos culturales de la comunidad sorda, promoviendo el respeto por su identidad lingüística y contribuyendo a derribar estigmas y barreras comunicacionales.

En esta línea, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, destacó la importancia de esta propuesta y señaló que «para nosotros fue fundamental realizar este taller de Lengua de Señas Argentina con el personal municipal. Creo firmemente que el acceso a la comunicación es un derecho y que, como Estado, tenemos la responsabilidad de garantizar entornos más inclusivos».

“Cada trabajador y trabajadora que se capacita en LSA amplía las puertas del Municipio y mejora la calidad del acompañamiento que brindamos. Estos espacios de formación nos permiten construir una atención más cercana, respetuosa y accesible para toda la comunidad”, añadió.

Esta capacitación se consolidó como un paso más hacia la construcción de una Río Grande que garantiza derechos y brinda servicios públicos de calidad para todas y todos.

La iniciativa forma parte de una política pública que promueve la accesibilidad en todas sus dimensiones, reafirmando el compromiso del Estado municipal con la inclusión y la equidad. Mediante estas propuestas, nuestra ciudad continúa avanzando hacia una comunidad más justa y diversa para cada vecino y vecina.