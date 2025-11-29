Finalizó con éxito el Programa “Hogares en Red” en el Barrio Altos de la Montaña

El Municipio de Tolhuin completó más de 40 conexiones intralote de agua y cloaca y avanza en la regularización de servicios.

El Municipio de Tolhuin anunció la finalización del Programa “Hogares en Red” en el barrio Altos de la Montaña, un trabajo que permitió concretar alrededor de 40 conexiones intralote de agua y cloaca, mejorando de manera sustancial la calidad de vida de las familias del sector. De la reunión informativa participaron la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas; el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. Hugo Gómez; y la directora de Control Administrativo, Nancy Cortese.

La intervención municipal se enfocó en acompañar a los hogares que, pese a contar con la red instalada, no podían afrontar los costos o trámites necesarios para conectarse dentro de sus viviendas. Para ello, se desarrollaron 100 planos intralote y se dispuso maquinaria y personal de la Coordinación de Servicios Públicos, garantizando las conexiones desde la red pública hasta los domicilios. Todo el proceso demandó aproximadamente tres meses de trabajo continuo.

Con las obras intralote completadas, la DPOSS avanzará ahora en la verificación técnica de las redes ubicadas en las laderas del Kamuk, con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de agua potable y cloacas. Estas obras fueron ejecutadas por el Municipio en 2023, en el marco del Plan Nacional de Suelo con financiamiento nacional.

En este marco, el Municipio informó que, al haberse concluido esta etapa de integración al servicio formal, a partir del lunes 1 de diciembre el camión municipal dejará de realizar el reparto de agua en Altos de la Montaña, permitiendo reorganizar la flota y priorizar a los sectores que aún no cuentan con red instalada. La medida forma parte de la transición natural que implica el cierre del programa y la puesta en funcionamiento pleno de la infraestructura ejecutada.

Altos de la Montaña integraba el RENABAP y era uno de los cuatro barrios informales identificados en Tolhuin en 2018 sin acceso a servicios básicos. La finalización de este programa marca un paso significativo en el proceso de regularización, urbanización y ampliación de derechos para sus vecinas y vecinos.