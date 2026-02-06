Finalizan las cuartetas y empiezan las duplas

Mañana, en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte “Profesora Diana Cotorruelo” (Prefectura Naval e Isla de los Estados, Chacra II), concluirá el torneo para cuartetas organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), y para cuyas semifinales ya están clasificados Sin Rival, La Resistencia, Fueguinos y Delirantes.

RIO GRANDE.- A partir de las 16:00 tendrán lugar los dos últimos partidos de la etapa clasificatoria (participaron 9 equipos); a las 17:20 comenzarán las semifinales, dando paso luego al encuentro por el 3° puesto (18:40) y a la final (19:20).

Por la mañana (desde las 10:30), en el mismo recinto, arrancará el certamen destinado a duplas, también de la mano de la AVRG. En esta jornada se jugará la mitad de los duelos previstos, con 8 parejas anotadas en femenino (se armaron dos grupos), y 5 en masculino (jugarán todos contra todos).

Entretanto, hasta el martes 10 estarán abiertas las inscripciones para participar del torneo de playa para duplas mixtas ($ 10.000 por jugador), a realizarse del viernes 13 al domingo 15, en el Arenero de Bilbao 1370. Organizan el certamen Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande y de la Federación del Voleibol Fueguino.

En San Juan, por la Liga Federal Masculina, Escuela Municipal de Puerto San Julián (con los fueguinos Ignacio Pérez y Pedro Terra) cayó 3-0 (25-15/25-18/25-22) ante Defensores de Moreno; ayer enfrentaba a Pescadores (Gualeguaychú); hoy (20:30) a Ciudad de Nieva (Jujuy); y mañana (17:45) a Hispano (SJ).

TORNEO DE DUPLAS (AVRG)

Hora Rama Partido

10:30 Fem-B Cano/Machuca-Ferreyro/Pereyra

11:00 Fem-A González/Donatti-Alvarez-E.Sosa

11:30 Fem-B Franco/Aguilar-V.Sosa-Figueroa

12:00 Fem-A Solís/García-Alvarez/E.Sosa

12:30 Fem-B Franco/Aguilar-Cano/Machuca

13:00 Fem-A Solís/García-Galván/Averbuj

13:30 Masc. Cárdenas/Crespi-Pereyra/Pereyra

14:00 Masc. Ortiz/Ortiz-Yáñez/Cardozo

14:30 Masc. Rocamora/Suárez-Pereyra/Pereyra

15:00 Masc. Cárdenas/Crespi-Yáñez/Cardozo

15:30 Masc. Rocamora/Suárez-Ortiz/Ortiz

TORNEO DE CUARTETAS (AVRG)

Hora Ronda Partido

16:00 Clasificación La Resistencia-Sin Rival

16:40 Clasificación Fueguinos-Delirantes

17:20 Semifinales Primero vs. Cuarto

18:00 Semifinales Segundo vs. Tercero

18:40 Tercer puesto Perdedores de semifinales

19:20 Final Ganadores de semifinales