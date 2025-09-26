Finaliza el Semirrápido

Mañana, en la sede del Club de Ajedrez de Río Grande (María Auxiliadora 661, patio interno), se jugarán las tres últimas rondas (4°, 14:00; 5°, 16:00; 6°, 18:00) del Torneo Semirrápido IRT (suizo, 30’ + 15”).

RIO GRANDE.- También este sábado finalizará el Campeonato Ushuaia Jaque Mate 2025, cuyo título se lo adjudicó por anticipado Abraham Jurado. Y el domingo (16:00), en el Centro de Excombatientes (Alem 2008), se jugará el 3° Torneo Alfil Austral 2008.

SEMIRRÁPIDO IRT

Ronda 1 (20/09): Gallardo-Montes 0-1; Sandoval-Carvajal 1-0; Archilla-Alderete 0-1; Barrozo-Batalla 1-0; Maldonado-Zsilavecz 0-1; Leiva-Osorio 1-0; Steinbrecher-Orellana 0-1. Bye (0,5): Quiroga y Adorno. Ronda 2 (20/09): Montes-Zsilavecz 1-0; Orellana-Sandoval tab; Alderete-Leiva 1-0; Adorno-Gallardo 1-0; Carvajal-maldonado 1-0; Osorio-Archilla 1-0; Batalla-Steinbrecher 1-0. Bye (0,5): Quiroga y Barrozo. Ronda 3 (20/09): Alderete-Montes 0-1; Orellana-Adorno 0-1; Zsilavecz-Barrozo 1-0; Osorio-Carvajal 0-1; Quiroga-Batalla 1-0; Gallardo-Maldonado 0-1; Archilla-Steinbrecher 0-1. Bye (0,5): Sandoval y Leiva. Ronda 4 (27/09; 14:00): Francisco Montes (3)-Aníbal Adorno (2,5); Daniel Zsilavecz (2)-Angel Quiroga (2); Sebastián Sandoval (2)-Tomás Alderete (2); Quimey Carvajal (2)-Cristian Barrozo (1,5); Sabrina Leiva (1,5)-Benjamín Orellana (1,5); Lucas Maldonado (1)-Danilo Batalla (1); Valentina Steinbrecher (1)-Denise Osorio (1); Federico Archilla (0)-Carlos Gallardo (0). Ronda 5 (27/09; 16:00). Ronda 6 (27/09; 18:00).

CAMPEONATO USHUAIA JAQUE MATE 2025

Ronda 7 (27/09; 18:30): Abraham Jurado (6)-Nicolás Beltrame (3,5); Ricardo Luna (4,5)-Darío Jurado (3,5); Alvaro Ponce (3,5)-Fernando Luna (4); Pedro Frías (3)-Tomás Zambrano (3,5); Miqueas Cáceres (2,5)-Camilo Freiberg (3); Enrique Ochoa (2)-Franco Rigante (3); Diego Vernaz (1)-Juan Nocetto (2,5); Rodrigo Luna (2)-Juan Macchia (1,5).