Finaliza el Semirrápido

viernes 26 de septiembre de 2025
Mañana, en la sede del Club de Ajedrez de Río Grande (María Auxiliadora 661, patio interno), se jugarán las tres últimas rondas (4°, 14:00; 5°, 16:00; 6°, 18:00) del Torneo Semirrápido IRT (suizo, 30’ + 15”).

RIO GRANDE.- También este sábado finalizará el Campeonato Ushuaia Jaque Mate 2025, cuyo título se lo adjudicó por anticipado Abraham Jurado. Y el domingo (16:00), en el Centro de Excombatientes (Alem 2008), se jugará el 3° Torneo Alfil Austral 2008.

SEMIRRÁPIDO IRT

Ronda 1 (20/09): Gallardo-Montes 0-1; Sandoval-Carvajal 1-0; Archilla-Alderete 0-1; Barrozo-Batalla 1-0; Maldonado-Zsilavecz 0-1; Leiva-Osorio 1-0; Steinbrecher-Orellana 0-1. Bye (0,5): Quiroga y Adorno. Ronda 2 (20/09): Montes-Zsilavecz 1-0; Orellana-Sandoval tab; Alderete-Leiva 1-0; Adorno-Gallardo 1-0; Carvajal-maldonado 1-0; Osorio-Archilla 1-0; Batalla-Steinbrecher 1-0. Bye (0,5): Quiroga y Barrozo. Ronda 3 (20/09): Alderete-Montes 0-1; Orellana-Adorno 0-1; Zsilavecz-Barrozo 1-0; Osorio-Carvajal 0-1; Quiroga-Batalla 1-0; Gallardo-Maldonado 0-1; Archilla-Steinbrecher 0-1. Bye (0,5): Sandoval y Leiva. Ronda 4 (27/09; 14:00): Francisco Montes (3)-Aníbal Adorno (2,5); Daniel Zsilavecz (2)-Angel Quiroga (2); Sebastián Sandoval (2)-Tomás Alderete (2); Quimey Carvajal (2)-Cristian Barrozo (1,5); Sabrina Leiva (1,5)-Benjamín Orellana (1,5); Lucas Maldonado (1)-Danilo Batalla (1); Valentina Steinbrecher (1)-Denise Osorio (1); Federico Archilla (0)-Carlos Gallardo (0). Ronda 5 (27/09; 16:00). Ronda 6 (27/09; 18:00).

CAMPEONATO USHUAIA JAQUE MATE 2025

Ronda 7 (27/09; 18:30): Abraham Jurado (6)-Nicolás Beltrame (3,5); Ricardo Luna (4,5)-Darío Jurado (3,5); Alvaro Ponce (3,5)-Fernando Luna (4); Pedro Frías (3)-Tomás Zambrano (3,5); Miqueas Cáceres (2,5)-Camilo Freiberg (3); Enrique Ochoa (2)-Franco Rigante (3); Diego Vernaz (1)-Juan Nocetto (2,5); Rodrigo Luna (2)-Juan Macchia (1,5).

