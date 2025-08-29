Deportes

Finaliza el 8° CaPaProV

viernes 29 de agosto de 2025
Diario El Sureño
En Puerto San Julián (Santa Cruz) finalizará hoy el 8° Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV).

RIO GRANDE.- En Puerto San Julián (Santa Cruz) finalizará hoy el 8° Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV), para selecciones provinciales, en las categorías Sub 12 y Sub 13, en ambas ramas. Tierra del Fuego, que participa por primera vez, definirá desde las 9:00 el 5° puesto en tres categorías (no concurrió el Sub 12 masculino).

8° CAPAPROV * RESULTADOS

Categoría       Partido           Resultado

Sub 13 M        T.Fuego-Neuquén      0-2 (19-25/25-27)

Sub 13 M        T.Fuego-Santa Cruz   0-2 (10-25/11-25)

Sub 13 M        T.Fuego-Río Negro    0-2 (4-25/6-25)

Sub 13 M        T.Fuego-Chubut         0-2 (22-25/11-25)

Sub 13 M        T.Fuego-La Pampa     0-2

Sub 13 F         T.Fuego-Neuquén      0-2 (16-25/21-25)

Sub 13 F         T.Fuego-Santa Cruz   0-2 (21-25/23-25)

Sub 13 F         T.Fuego-Río Negro    0-2 (14-25/10-25)

Sub 13 F         T.Fuego-Chubut         2-0 (25-14/25-17)

Sub 13 F         T.Fuego-La Pampa     0-2

Sub 12 F         T.Fuego-Neuquén      0-2 (19-25/13-25)

Sub 12 F         T.Fuego-Santa Cruz   0-2 (16-25/11-25)

Sub 12 F         T.Fuego-Chubut         0-2 (8-25/19-25)

Sub 12 F         T.Fuego-Río Negro    0-2 (8-25/16-25)

Sub 12 F         T.Fuego-La Pampa     0-2

