Finaliza el 8° CaPaProV

RIO GRANDE.- En Puerto San Julián (Santa Cruz) finalizará hoy el 8° Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV), para selecciones provinciales, en las categorías Sub 12 y Sub 13, en ambas ramas. Tierra del Fuego, que participa por primera vez, definirá desde las 9:00 el 5° puesto en tres categorías (no concurrió el Sub 12 masculino).
8° CAPAPROV * RESULTADOS
Categoría Partido Resultado
Sub 13 M T.Fuego-Neuquén 0-2 (19-25/25-27)
Sub 13 M T.Fuego-Santa Cruz 0-2 (10-25/11-25)
Sub 13 M T.Fuego-Río Negro 0-2 (4-25/6-25)
Sub 13 M T.Fuego-Chubut 0-2 (22-25/11-25)
Sub 13 M T.Fuego-La Pampa 0-2
Sub 13 F T.Fuego-Neuquén 0-2 (16-25/21-25)
Sub 13 F T.Fuego-Santa Cruz 0-2 (21-25/23-25)
Sub 13 F T.Fuego-Río Negro 0-2 (14-25/10-25)
Sub 13 F T.Fuego-Chubut 2-0 (25-14/25-17)
Sub 13 F T.Fuego-La Pampa 0-2
Sub 12 F T.Fuego-Neuquén 0-2 (19-25/13-25)
Sub 12 F T.Fuego-Santa Cruz 0-2 (16-25/11-25)
Sub 12 F T.Fuego-Chubut 0-2 (8-25/19-25)
Sub 12 F T.Fuego-Río Negro 0-2 (8-25/16-25)
Sub 12 F T.Fuego-La Pampa 0-2