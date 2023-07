Finales de copa en Tolhuin y Río Grande

Compartir

En las tres ciudades fueguinas habrá actividad durante el próximo fin de semana, por la Copa Apertura 2023 de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- El sábado 15 y domingo 16, en Río Grande, se jugarán los triangulares finales en Sub 13 y Sub 14 femenino (sin la participación de las ushuaienses de Tigre); también en ambos días, pero en Ushuaia, se completarán las restantes divisiones de esa rama (en Sub 16 ya se proclamó campeón Universitario, de Río Grande).

Mientras que el domingo 16, en Tolhuin, se conocerá al campeón en Mayores masculino (también en un triangular, ante la baja de Universitario).

Río Grande

Día Hora Gimnasio Categ. Partido

15/07 15:30 Escuela 21 F-13 Estrella V (RG)-AEP (U)

15/07 17:00 Escuela 21 F-14 Universit. (RG)-AEP (U)

15/07 19:00 Escuela 21 F-13 Univer. (RG)-Est.V (RG)

16/07 10:30 C.Deporte F-14 Estrella V (RG)-AEP (U)

16/07 12:30 C.Deporte F-13 Universit. (RG)-AEP (U)

16/07 14:00 C.Deporte F-14 Est.V (RG)-Univer. (RG)

Tolhuin

Día Hora Gimnasio Categ. Partido

16/07 10:30 Trejo Noel M-My Albi (T)-Amistad (U)

16/07 13:00 Trejo Noel M-My Albi (T)-101 (U)

16/07 16:00 Trejo Noel M-My Amistad (U)-101 (U)