Finales de básquetbol, semis de voleibol

En el marco de los Juegos Deportivos Intercolegiales, que lleva adelante la Dirección Provincial de Educación Física, del Ministerio de Educación, hoy se completarán las semifinales de voleibol, en el gimnasio del Polivalente, en Libre masculino: 9:30 Haspen-CPET; 10:30 Piedra Buena-Alicia Moreau de Justo.

RIO GRANDE.- Y por la tarde, en el mismo recinto de Prefectura Naval 205, se definirá el básquetbol 3×3, con esta detalle: U16 masculino (semifinales): 14:00 CIERG Verde-Don Bosco Blanco; 14:20 CPET-CIERG Amarillo. Libre masculino (semifinales): 14:40 CIERG Verde-Don Bosco Azul; 15:00 CIERG Amarillo-EPEIM. Las respectivas finales irán a las 15:20 y 15:40.

Mañana, en la cancha del Club San Martín, será el turno de las finales de fútbol (masculino): 16:00 Alicia Moreau de Justo-Antártida Argentina (Sub 14); 17:00 Comandante Luis Piedra Buena-CPET (Sub 16); y 18:00 Soberanía Nacional-Antártida Argentina (Libre).