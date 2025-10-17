Final masculina y semifinales femeninas

Mañana habrá actividad en el gimnasio municipal de la Margen Sur, en el marco del Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- En primer término se jugarán las semifinales de la Copa de Oro (puestos 1° al 4°), en la rama femenina: 11:00 Real Madrid Amarillo-HAF (Ushuaia); y 12:30 Universitario-Las Cuervas (Ushuaia).

Seguidamente tendrán lugar las semifinales de la Copa de Plata (lugares 5° al 9°), también entre las mujeres: 14:00 Real Madrid Azul-Sergio Andrade; y 15:30 Centro Galicia (Ushuaia)-San Martín.

Finalmente, a las 17:00, San Martín enfrentará a Universitario o Real Madrid Azul (jugaban anoche), en la primera final masculina.