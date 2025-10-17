Deportes

Final masculina y semifinales femeninas

viernes 17 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Mañana habrá actividad en el gimnasio municipal de la Margen Sur, en el marco del Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- En primer término se jugarán las semifinales de la Copa de Oro (puestos 1° al 4°), en la rama femenina: 11:00 Real Madrid Amarillo-HAF (Ushuaia); y 12:30 Universitario-Las Cuervas (Ushuaia).

Seguidamente tendrán lugar las semifinales de la Copa de Plata (lugares 5° al 9°), también entre las mujeres: 14:00 Real Madrid Azul-Sergio Andrade; y 15:30 Centro Galicia (Ushuaia)-San Martín.

Finalmente, a las 17:00, San Martín enfrentará a Universitario o Real Madrid Azul (jugaban anoche), en la primera final masculina.

