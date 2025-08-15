Fin de semana para recorrer y sorprenderse en Tolhuin

Este sábado 16 y domingo 17, el Paseo “Hecho con el Corazón” abre nuevamente sus puertas en el Edificio de Turismo y Producción (Rupatini 51), con una edición que promete variedad, color y mucho sabor. Será de 16:00 a 20:00 horas el sábado, y de 15:00 a 19:00 horas el domingo, con entrada libre y gratuita.

Quienes se acerquen podrán recorrer un espacio donde conviven artesanías en madera y cerámica, tejidos hechos a mano, productos de cosmética natural, arte y diseño con sello local, además de una propuesta gastronómica que incluye panificados caseros, chocolates, mermeladas, dulces regionales y delicias saladas para todos los gustos.

Como en las ediciones anteriores, cada stand del Paseo “Hecho con el Corazón” refleja la dedicación y el saber hacer de quienes transforman materia prima en productos que llevan la impronta de la ciudad del Corazón de la Isla.

La feria también es un lugar para descubrir nuevos talentos, reencontrarse con productores de siempre y conocer la historia detrás de cada emprendimiento. Un paseo pensado para ir en familia, tomarse un momento para conversar con los expositores y volver a casa con productos hechos en la ciudad.