Fin de semana en Río Grande con variadas propuestas

El Parque es escenario de diferentes actividades durante el fin de semana donde vecinas y vecinos se encontrarán con un patio gastronómico y cultural, de 20 a 00 horas. Respecto a los espectáculos, este sábado 24 hará lo propio el Dj Mario Antieco, luego se presentará «Monoblock» y «Mar en Tiempo”. Asimismo, el domingo, de 17 a 20 horas, se llevará adelante un circuito vial destinado a las infancias.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta funciona de 10 a 20 horas, el viernes y sábado, mientras que el domingo abrirá sus puertas de 10 a 13 horas, en Fagnano 650. Durante el fin de semana, las vecinas y vecinos podrán adquirir pollos y tomates agroecológicos de RGA Alimentos y productos de productores locales como pescados, huevos y hortalizas

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO

Este espacio atenderá este viernes 23 de 10 a 16 horas y el sábado 24 desde las 16 hasta las 20 horas, en Fagnano 650. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR

La calesita está ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin, la cual está abierta de miércoles a domingos, de 15.30 a 19 horas. La actividad es libre y gratuita, destinada a las infancias y está sujeta a las condiciones climáticas.

‘

VERANO EN EL PASEO

De miércoles a domingo, en el horario de 16 a 20 horas, el Paseo Canto del Viento abre sus puertas para que las y los riograndenses visiten los stands de emprendedores, artesanos y manualistas de nuestra ciudad, además de disfrutar de propuestas gastronómicas y artísticas.

“VACACIONES EN EL PARQUE”

El Parque es escenario de diferentes actividades durante el fin de semana donde las vecinas y vecinos se encontrarán con un patio gastronómico y cultural, de 20 a 00 horas. Respecto a los espectáculos, este sábado 24 hará lo propio el Dj Mario Antieco, luego se presentará «Monoblock» y «Mar en Tiempo”. Asimismo, el domingo, de 17 a 20 horas, se llevará adelante un circuito vial destinado a las infancias.

“TARDE EN LA PLAZA” EN EL B° DANES

El sábado 24 de enero, a partir de las 16 horas, se llevará a cabo esta actividad en la Plaza del barrio Danes, ubicada en D’Agostini y Forgacs. Durante la jornada habrá juegos, cosas ricas para compartir con los presentes y muchas sorpresas. La jornada está sujeta a las condiciones climáticas.