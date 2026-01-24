Agenda Cultural

Fin de semana en Río Grande con variadas propuestas

sábado 24 de enero de 2026
Diario El Sureño
El Parque es escenario de diferentes actividades durante el fin de semana donde vecinas y vecinos se encontrarán con un patio gastronómico y cultural, de 20 a 00 horas. Respecto a los espectáculos, este sábado 24 hará lo propio el Dj Mario Antieco, luego se presentará «Monoblock» y «Mar en Tiempo”. Asimismo, el domingo, de 17 a 20 horas, se llevará adelante un circuito vial destinado a las infancias.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta funciona de 10 a 20 horas, el viernes y sábado, mientras que el domingo abrirá sus puertas de 10 a 13 horas, en Fagnano 650. Durante el fin de semana, las vecinas y vecinos podrán adquirir pollos y tomates agroecológicos de RGA Alimentos y productos de productores locales como pescados, huevos y hortalizas

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO

Este espacio atenderá este viernes 23 de 10 a 16 horas y el sábado 24 desde las 16 hasta las 20 horas, en Fagnano 650. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR

La calesita está ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin, la cual está abierta de miércoles a domingos, de 15.30 a 19 horas. La actividad es libre y gratuita, destinada a las infancias y está sujeta a las condiciones climáticas.


VERANO EN EL PASEO

De miércoles a domingo, en el horario de 16 a 20 horas, el Paseo Canto del Viento abre sus puertas para que las y los riograndenses visiten los stands de emprendedores, artesanos y manualistas de nuestra ciudad, además de disfrutar de propuestas gastronómicas y artísticas.

“VACACIONES EN EL PARQUE”

El Parque es escenario de diferentes actividades durante el fin de semana donde las vecinas y vecinos se encontrarán con un patio gastronómico y cultural, de 20 a 00 horas. Respecto a los espectáculos, este sábado 24 hará lo propio el Dj Mario Antieco, luego se presentará «Monoblock» y «Mar en Tiempo”. Asimismo, el domingo, de 17 a 20 horas, se llevará adelante un circuito vial destinado a las infancias.

“TARDE EN LA PLAZA” EN EL B° DANES

El sábado 24 de enero, a partir de las 16 horas, se llevará a cabo esta actividad en la Plaza del barrio Danes, ubicada en D’Agostini y Forgacs. Durante la jornada habrá juegos, cosas ricas para compartir con los presentes y muchas sorpresas. La jornada está sujeta a las condiciones climáticas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *