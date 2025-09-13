Fin de semana con diferentes propuestas en Río Grande

A partir de las 22 horas, durante este fin de semana, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla.

VISITÁ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL

De lunes a viernes de 9 a 17 horas, el Museo abre sus puertas, mientras que los sábados y domingos la jornada comienza de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. En este espacio cultural, vecinos y vecinas aprenderán sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndense. Asimismo, estará disponible la muestra interactiva «Ruta de estrellas», en el marco de los 90 años de la llegada del 1° vuelo de la Aeroposta Argentina a Río Grande.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El viernes y sábado, el punto de venta, el cual está ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas al público de 10 a 20 horas; mientras que el domingo el horario será de 10 a 13 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir alimentos de productores locales como pescado y huevos.

SUMATE A LA CHARLA “CONOCIENDO A LOS HUMEDALES” EN EL CIA

A través de esta propuesta vinculada al ambiente, se busca que los y las riograndenses conozcan la importancia de cuidar nuestras costas, nuestras reservas y la biodiversidad que habita en Río Grande. La misma se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en la Ruta 3 (frente al barrio Las Barrancas) de 14 a 16 horas.

COMUNIDAD EN GRANDE: “CREANDO DULCES RECUERDOS”

La jornada es este viernes 12 de septiembre de 14 a 17 horas, en la sede de la Asociación APA (Cirilo Thomas 628) y está destinada a infancias de 8 a 13 años. Durante el taller se elaborarán donas y se recomienda asistir con cofia, ropa cómoda y una botella de agua. Las inscripciones son por orden de llegada.

SUMATE A LA JORNADA POR EL DÍA DE LAS PERSONAS SORDAS

En el marco del Día de las Personas Sordas, el Municipio junto al Municipio de Tolhuin y la Asociación Chen Haitken llevará adelante esta propuesta al aire libre donde habrá un taller de Lengua de Señas Argentinas, música en vivo con la Banda Municipal, presentaciones de danza y murga, stands de emprendedoras de la comunidad sorda de Río Grande y Tolhuin y actividades recreativas para toda la familia. La misma será este viernes de 17 a 19.30 horas en la Torre de Agua de la Plaza Almirante Brown.

“UNA NOCHE EN EL AEROPUERTO”

Se trata de una jornada recreativa que se desarrollará este viernes 12 de septiembre, de 20 a 22 horas. La velada será en el aeropuerto Ramón Trejo Noel donde los y las participantes conocerán las máquinas con las que se hace mantenimiento de pistas que estarán exhibidas en el estacionamiento. Estarán presentes productores locales como La Alfajorería TDF, Alfajores del Fin del Mundo, el Taller de Diseño y Maru Confitería que ofrecerá su gastronomía local; además de un cierre musical de la mano de la Orquesta Kayen.

RECITALES IMPERDIBLES TE ESPERAN EN LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”

A partir de las 22 horas, durante este fin de semana, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se proyectará La Mona – Un Poco de Ruido; el sábado se podrá disfrutar de “Un Poco de Ruido en el Movistar Arena”. Mientras que el domingo se transmitirá “Los Tabaleros”. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

TORNEO MUNICIPAL DE NATACIÓN DEL NIVEL INICIAL

Esta propuesta se realizará este sábado 13 de septiembre en el Natatorio Eva Perón, ubicado en Alberdi 645, comenzando a las 9.30 horas para la acreditación de los y las participantes. Se invita a la comunidad a acompañar esta actividad en pos de seguir consolidando a Río Grande como la ciudad del deporte.

CLASE ABIERTA DE YOGA

El Gimnasio Comunitario Municipal de Deportes de Combate llevará adelante una práctica abierta de yoga destinada a toda la comunidad. La misma será este sábado a las 11 horas en Garibaldi 2979.

DEPORTE EN TU BARRIO: EDICIÓN KERMESSE

Este sábado los y las riograndenses podrán disfrutar de una tarde de actividades y recreación. Tendrá lugar a partir de las 15 horas, en el Centro Comunitario Municipal del barrio AGP, situado en Padre Muñoz 1116.

PRIMAVERA EN EL PASEO

Este fin de semana, el Paseo “Canto del Viento” (Fagnano 650) abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que los vecinos y vecinas disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands de emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.