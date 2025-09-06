Fin de semana a pleno en Río Grande: tecnología, juventudes y emprendedurismo

Desde el viernes al domingo 7 de septiembre, el Polideportivo Carlos Margalot será el punto de encuentro de un abanico de propuestas que incluye: el 5° Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas, la 5ª Expo Juventudes y una nueva edición de El Mercado en tu Barrio. La gestión del intendente Martín Perez impulsa espacios que acercan oportunidades, innovación y recreación para las y los riograndenses.

La agenda del fin de semana comenzó el viernes 5 de septiembre con la apertura del 5° Congreso Nacional de Industrias Tecnológicas y las disertaciones a cargo de especialistas y referentes nacionales en educación, innovación y soberanía tecnológica, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con la comunidad docente y el público en general.

De forma paralela, en el Anexo del Polideportivo se llevó a cabo la Expo IT 2025, una propuesta abierta a toda la comunidad que reunirá stands interactivos, experiencias inmersivas y proyectos relacionados con la innovación y la economía del conocimiento. En este marco, distintas empresas locales exhibirán sus desarrollos tecnológicos e invitarán al público a interactuar con ellos.

A esto se suman dos workshops abiertos a estudiantes, docentes y al público en general, que acercarán experiencias innovadoras en tecnologías aplicadas a la educación, la industria y la vida cotidiana. Se trata de las propuestas “Tecnologías inmersivas aplicadas a procesos industriales” , a cargo del emprendedor Federico Ledesma, y “Fabricar el futuro: introducción a la impresión 3D”. Esta última será dictada por Nexo y concluirá con el sorteo de una impresora 3D entre los presentes.

Desde el día sábado, en el gimnasio principal, las y los vecinos podrán recorrer de 11 a 20 horas la 5° Expo Juventudes: una propuesta ya consolidada en la agenda de septiembre que apunta a empoderar el alma emprendedora de las y los jóvenes riograndenses. Además de emprendimientos de distintos rubros, habrá clases abiertas de cocina, bartender, skincare, automaquillaje y percusión; cortes solidarios y música en vivo. La Expo continuará el día siguiente en el mismo horario.

Paralalemente, el domingo -también de 11 a 20 horas- en el Anexo del Polideportivo Margalot acompañará a la Expo Juventudes: una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”. Allí las vecinas y vecinos podrán acercarse para aprovechar precios accesibles y adquirir productos de calidad en los rubros: carnicería, pollería, verdulería, distribuidora y artículos de limpieza.

De esta forma, y durante el fin de semana, el Municipio de Río Grande brindará diversas opciones para el esparcimiento, encuentro y disfrute de la comunidad riograndense.