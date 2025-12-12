Fiesta Provincial de la Lenga Fueguina, agenda

El Municipio de Tolhuin presentó la agenda artística que formará parte de la 22° Fiesta Provincial de la Lenga Fueguina, un evento que se desarrollará este fin de semana en distintos espacios de la ciudad.

La celebración, que constituye uno de los encuentros culturales y comunitarios más importantes del año, reúne actividades vinculadas al arte, la música, la identidad forestal y las tradiciones locales.

Las actividades comenzarán el viernes 12 de diciembre con la muestra fotográfica “Tolhuin en Perspectiva: Memoria Visual de una Transformación”, que se inaugurará a las 11 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en Lucas Bridges 350. La exposición a cargo de la Subsecretaría de Comunicación y Asuntos Institucionales, reúne obras de Marcelo Cardozo, Sara Warren y Luis Basque, y propone un recorrido por seis años de crecimiento territorial, obras y vida cultural, con un apartado especial dedicado a la propia Fiesta de la Lenga.

La programación continuará el sábado 13, a las 21 horas, en el Polideportivo Ezequiel Rivero, con la “Noche Lenguera”, un evento musical que contará con las presentaciones de Q’Descontrol Kuarteto, De Gira (Tolhuin) y C’Baila Cumbia. Según lo informado, se trata de una propuesta pensada para promover el encuentro de la comunidad y celebrar el espíritu festivo característico de la ciudad.

El domingo 14, desde las 10:30 horas, se llevará adelante la “Fiesta Forestal” en el predio contiguo a la Casa de la Cultura. Allí se desarrollarán juegos de destrezas, votación de esculturas, una muestra estática, premiaciones y un cordero compartido.

Ese día también habrá música en vivo a partir del mediodía, a cargo de Los Cositas del Sur. La actividad busca celebrar las tradiciones vinculadas al trabajo forestal y destacar la labor de los escultores locales.

El broche de oro culmina con otro encuentro artístico de modalidad privada bajo el nombre “Tolhuin está de fiesta”, que tendrá lugar en Villa Dorita Eventos, en Urquiza 1384. La jornada contará con la presentación de Nahuel Pennisi y la participación de Yuyo Fueguino, el Ballet Municipal Tolhuin, Ekos del Rock y Jimmy Joe.

La propuesta está destinada a celebrar la identidad cultural de la ciudad y brindar un espacio de disfrute para las familias.