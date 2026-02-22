Fiesta carioca en el cierre de las colonias para mayores

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Discapacidad y en articulación con distintas áreas municipales, llevó adelante el cierre de la Colonia de Verano para Personas Mayores con una emotiva y alegre Fiesta Carioca que reunió a participantes de nuestra ciudad y de Ushuaia.

Del encuentro formaron parte los Centros de Jubilados Tol-Wen y No Me Olvides de Tolhuin, junto al Centro de Jubilados y Pensionados Kaupen de la ciudad de Ushuaia, quienes compartieron una velada especial pensada para celebrar todo lo vivido durante la temporada estival.

La jornada incluyó una cena especial, entrega de reconocimientos, momentos de baile, karaoke y mucha diversión, en un clima de compañerismo y alegría que reflejó el espíritu con el que se desarrollaron las actividades de verano.

Desde el Municipio destacaron que estas propuestas forman parte de las políticas de inclusión y acompañamiento a las personas mayores, con el objetivo de reducir el aislamiento, fortalecer los vínculos sociales y promover espacios de recreación y disfrute en comunidad.

Las Colonias de Verano para Personas Mayores fueron pensadas como un espacio de encuentro, participación y bienestar, reafirmando el compromiso de seguir generando iniciativas que abracen a todos los sectores de la comunidad y fortalezcan el tejido social de Tolhuin.