Ficción fueguina obtuvo el primer lugar en concurso federal

El proyecto cinematográfico de ficción VAIVÉN producido por la Productora Perro Yagán, fue distinguido como ganador por la Región Patagonia en el 14º Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometraje Raymundo Gleyzer 2025, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este reconocimiento constituye un hito para el sector audiovisual de Tierra del Fuego y reafirma la creciente proyección de la producción cultural patagónica en el ámbito nacional.

La obra está dirigida por el docente investigador de la Licenciatura en Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), Lucas José Concia, con producción de Pedro Wallace y guión de Luis Cupertino Bellezze.

El proyecto se distingue por su profundo arraigo en la identidad cultural de la región, abordando temáticas vinculadas a la migración, la memoria y las raíces andinas en el contexto fueguino. VAIVÉN atravesó con éxito las distintas instancias del certamen —tutorías, espacios de desarrollo y presentación final— consolidándose entre las propuestas más relevantes a nivel federal.

La trama narra la historia de Eduardo, abogado fueguino radicado en Roma, quien regresa a Ushuaia tras el fallecimiento de su padre boliviano. Ante la imposibilidad de realizar la cremación en la ciudad, se ve obligado a trasladar el féretro por la Ruta 3 en pleno invierno. El reencuentro con su madre, un antiguo amor y la comunidad andina lo confronta con sus raíces y con un pasado que creía resuelto.

La selección de VAIVÉN constituye un reconocimiento al talento creativo de la región y reafirma el compromiso de Perro Yagán con el desarrollo de producciones cinematográficas de calidad, con fuerte identidad territorial y proyección internacional.