Festivales. Señal de largada para Glastonbury 2025: los artistas programados y cómo seguirlo en vivo

El megaevento británico se desarrollará entre viernes y domingo, con The 1975, Neil Young, Rod Stewart y Olivia Rodrigo como números centrales.

Entre estos miércoles 25 y domingo 29 de junio se desarrollará la edición 2025 del Festival de Glastonbury, una de las máximas citas de la música en vivo de la historia.

En la jornada de apertura, el programa destaca a The 1975, Biffy Clyro, Alanis Morissette, Burning Spears, Cmat y Supergrass. El sábado, en tanto, a Neil Young and The Chrome Hearts, Raye, Patchwork, John Fogerty, The Script, Brandi Carlile y Kaiser Chiefs. Y la jornada del domingo, la de clausura, ofrece a Olivia Rodrigo, Noah Kahan, Nile Rodgers & Chic, Rod Stewart, The Libertines, Celeste y The Selecter.

Todos los artistas señalados se presentarán en el Pyramid Stage, que es el principal del encuentro que comenzó a desarrollarse por primera vez en 1970, “el día después de la muerte de Jimi Hendrix”, según destaca su página oficial.

Con respecto a la transmisión, se informó que la BBC ofrecerá una amplia cobertura en televisión, iPlayer, radio y redes sociales.

“La aplicación oficial de Glastonbury, desarrollada por Vodafone, también está disponible para descargar y ofrece funciones tanto para los espectadores presenciales como para quienes la sigan desde casa”, precisan para dejar en claro que ninguna de las grandes plataformas de streaming está involucrada.

El Festival de Glastonbury es el festival de música y artes escénicas en terrenos vírgenes más grande del mundo y un modelo para todos los festivales futuros. “Y es simplemente único”, destacan sus organizadores.

El Festival se celebra en 900 acres en el Valle de Ávalon, “una zona impregnada de simbolismo, mitología y tradiciones religiosas que se remontan a siglos atrás”.

“Es donde se dice que está enterrado el Rey Arturo, por donde se dice que caminó José de Arimatea, donde convergen las líneas ley. Y el sitio es ENORME: más de dos kilómetros y medio, con una extensión de unos 13 kilómetros”, amplían.

Podes ver el post acá.

“Es como viajar a otro país; un crisol cultural emocionante y vibrante, y un inspirador Brigadoon que se celebra aproximadamente cada año. Llegar a Glastonbury implica un poco de viaje, y probablemente una cola para entrar, pero una vez superados estos obstáculos, se accede a una ciudad enorme y tentadora, un miniestado sobre lienzo. La ley británica aún se aplica, pero las normas de la sociedad son un poco diferentes, un poco más libres. Todos están aquí para disfrutar a lo grande a su manera”, rematan.

Los objetivos del Festival de Glastonbury

El Festival de Glastonbury tiene como objetivo “fomentar y estimular la cultura juvenil en todo el mundo en todas sus formas, incluyendo la música pop, la música dance, el jazz, la música folclórica, el teatro alternativo, el teatro, la mimo, el circo, el cine, la poesía y todas las formas creativas de arte y diseño, incluyendo la pintura, la escultura y el arte textil”.

Además, una amplia zona del Festival (la zona “verde”) está reservada para medicina complementaria y alternativa, demostraciones y exhibiciones de tecnologías y técnicas respetuosas con el medio ambiente, diversas formas de expresión religiosa y un foro para debatir cuestiones ambientales, sociales y morales.

El Festival organiza mercados donde se vende una amplia gama de productos, y en ese lugar en particular se hace hincapié en ofrecer comida preparada de alta calidad y productos artesanales, incluyendo ropa y joyería.

Además, distribuye grandes cantidades de dinero a Greenpeace, Oxfam, Water Aid y otras causas humanitarias que contribuyen a mejorar el tejido social.

“Durante el evento, el Festival recurre deliberadamente a los servicios de estas organizaciones, incrementando así la recaudación que pueden realizar para sus objetivos”, cierran los organizadores.